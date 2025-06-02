СБУ поразила 41 самолет России – Василий Малюк рассказал детали спецоперации «Паутина» в тылу врага

Глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали масштабной спецоперации «Паутина», в ходе которой украинские дроны одновременно поразили четыре военных аэродрома в тылу России.

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Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию с одновременным поражением четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация. Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк подтвердил, что в результате ударов дронами были поражены 41 самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

«Уничтожение вражеских бомбардировщиков – это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности», – отметили в СБУ.

Возглавлял рабочую группу, которая готовила спецоперацию «Паутина» более полутора лет, – Василий Малюк.

В результате дроны СБУ поразили цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ – «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

«В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ», – рассказал Василий Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага составляет более 7 млрд долларов США.

Кроме того, по словам Василия Малюка, спецоперация «Паутина» происходила одновременно в трех часовых поясах и была крайне сложной с логистической точки зрения.

Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домиков дистанционно открылись, и дроны полетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

«Согласно законам и обычаям войны, мы поразили абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Так что с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами», – предупредил Василий Малюк.

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