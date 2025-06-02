Для кандидатов в судьи убрали требование о 75% правильных ответов на тестах по знанию истории украинской государственности

Ранее кандидат в судьи должен был набрать не менее 75% правильных ответов на тесте по знанию истории украинской государственности, после изменений этот балл установит сама ВККС.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4433-IX, которым упрощены требования к результатам теста по знанию украинской государственности для кандидатов в судьи (законопроект 12331-2).

Закон предусматривает, что ВККС будет сама устанавливать допустимый балл не только для IQ-тестов, но и для теста на историю украинской государственности.

До изменений кандидат на должность судьи считался сдавшим квалификационный экзамен по выбранной специализации суда, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и соответствующей специализации суда.

Законом требование относительно 75% правильных ответов на тесте по истории украинской государственности убирается.

Для прохождения на следующий этап кандидату будет достаточно сдать тестирование по когнитивным способностям и истории украинской государственности «успешно». Таким успешным прохождением будет считаться набор среднего допустимого балла, установленного ВККС. Это может потенциально расширить круг лиц, успешно прошедших данный этап конкурса.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей 12 мая обнародовала основы тестовых вопросов по истории украинской государственности и «ориентировочные» ответы на часть из них.

Указанное тестирование уже летом будут сдавать участники отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, а также судьи, желающие сменить место работы. В дальнейшем соответствующее тестирование будут проходить и претенденты на должности судей других судов, в частности, участники конкурса в ВАКС и АП ВАКС.

Всего в перечень включено 700 текстовых вопросов. Во время тестирования в течение 40 минут кандидатам придется ответить на 40 вопросов.

«Судебно-юридическая газета» уже неоднократно рассказывала об особенностях программы тестирования по истории государственности. Кандидатам в судьи и действующим судьям фактически нужно знать историю развития украинских земель с древних времен (от времен скифов, готов, гуннов) до президентства Владимира Зеленского.

В Верховной Раде были не совсем довольны содержанием программы, поскольку, по мнению депутатов, она является слишком масштабной и по сути воспроизводит полноценную университетскую программу. Народные депутаты считали, что тестирование должно охватывать более современный период времени, например, начиная с 1914-1918 годов.

ВККС, в свою очередь, все претензии переадресовала в Национальную школу судей, которая разрабатывала соответствующие тесты.

НШСУ в ответ сообщила, что просто выполнила техническое задание от ВККС так, как оно было буквально сформулировано. Следовательно, если у ВККС есть какие-то претензии к содержанию программы и тестов, то эти претензии Комиссии необходимо прежде всего высказывать в свой адрес.

Вместе с тем, следует отметить, что обнародованные 12 мая ВККС основы тестовых вопросов с ориентировочными ответами на них уже сейчас вызывают немало вопросов с учетом того, насколько действительно они концептуально соответствуют содержанию программы «История украинской государственности».

Часть вопросов, как уже отмечалось, касается настолько древних времен, что, скорее всего, относится к вопросам истории украинских земель в целом, а не конкретно украинской государственности.

Еще часть вопросов касается в основном истории иностранных стран – прежде всего, Польши и Литвы.

Также немалую часть вопросов можно считать слишком специализированными, ведь вряд ли на них смогут найти быстрый и корректный ответ даже студенты исторических факультетов высших учебных заведений.

Подробнее о содержании тестов можно прочитать в материале «Президенты имели просчеты, а «Слуга народа» одержала беспрецедентную победу – как выглядят тесты по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи».

Автор: Наталя Мамченко

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