У президентов были просчеты, а «Слуга народа» одержала беспрецедентную победу – как выглядят тесты по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи

Дискуссия, соответствует ли содержание программы и тестовые вопросы по истории украинской государственности для судей и кандидатов на должности судей, именно «Истории украинской государственности», продолжается.

Фото: lviv.media

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Высшая квалификационная комиссия судей 12 мая 2025 года обнародовала основы тестовых вопросов по истории украинской государственности и «ориентировочные» ответы на часть из них.

Указанное тестирование уже летом будут сдавать участники отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, а также судьи, желающие сменить место работы. В дальнейшем соответствующее тестирование будут проходить и претенденты на должности судей других судов, в частности, участники конкурса в ВАКС и АП ВАКС.

Всего в список включено 700 текстовых вопросов. Во время тестирования в течение 40 минут кандидатам придется ответить на 40 вопросов.

«Судебно-юридическая газета» уже неоднократно рассказывала об особенностях программы тестирования по истории государственности. Кандидатам в судьи и действующим судьям фактически нужно знать историю развития украинских земель с древних времен (со времен скифов, готов, гуннов) до президентства Владимира Зеленского.

В Верховной Раде были не совсем довольны содержанием программы, поскольку, по мнению депутатов, она слишком масштабна и, по сути, воспроизводит полноценную университетскую программу. Народные депутаты полагали, что тестирование должно охватывать более современный период времени, например, начиная с 1914-1918 годов.

В ВККС, в свою очередь, все претензии переадресовали в Национальную школу судей, разрабатывавшую соответствующие тесты.

НШСУ в ответ сообщила, что просто выполнила техническое задание от ВККС так, как оно было буквально сформулировано. Следовательно, если у ВККС есть какие-то претензии к содержанию программы и тестов, то эти претензии Комиссии необходимо, прежде всего, высказывать в свой адрес.

Вместе с тем, следует отметить, что обнародованные 12 мая ВККС основы тестовых вопросов с ориентировочными ответами на них уже сейчас вызывают немало вопросов, учитывая, насколько действительно они концептуально соответствуют содержанию программы «История украинской государственности».

Часть вопросов, как уже отмечалось, касается настолько давних времен, что, скорее всего, касается вопроса истории украинских земель в целом, а не конкретно украинской государственности.

Еще часть вопросов касается в основном истории зарубежных стран – прежде всего Польши и Литвы.

Также многие вопросы можно считать слишком специализированными, поскольку вряд ли на них смогут найти быстрый и корректный ответ даже студенты исторических факультетов высших учебных заведений.

Кроме того, учитывая, что правильные ответы на тестовые вопросы ВККС обещает обнародовать за 10 дней до начала процедуры тестирования, пока не совсем понятно, какой же ответ на некоторые вопросы «идеологически верен» с точки зрения разработчиков тестов.

Также заметно, что исторические периоды представлены в тестах не совсем равномерно. Например, практически отсутствуют вопросы относительно событий на украинском участке советско-германского фронта в 1941-1944 годах, а также вопрос, почему вообще стала возможной данная война. Участие ряда тогдашних стран Европы в оккупации украинских земель во время Второй мировой войны, кроме нацистской Германии и Румынии, практически не упоминается.

И хотя такой подход тоже можно понять, поскольку речь идет все же об истории украинской государственности, а не истории Украины в целом. Но вместе с тем, многие вопросы касаются, например, деятельности походных групп ОУН (б), военной и подпольной деятельности ОУН и УПА, совершенных ими покушений на разных деятелей и т. п., хотя вряд ли такая детализация тоже напрямую касается истории государственности.

Так, вопрос № 554 сформулирован следующим образом: «Что стало следствием объявления Романом Шухевичем в сентябре 1949 года демобилизации последних отделов УПА?».

Отдельный нюанс тестовых вопросов – несколько комплементарное отношение разработчиков тестов к действующему Президенту с одновременной констатацией просчетов всех его предшественников.

В целом, неудивительно, что кандидаты на должности судей местных судов, оценив свои возможности и знания по истории Украины, сейчас активно покупают платные приложения с «правильными» ответами на обнародованные ВККС тестовые задания.

Примеры специализированных вопросов

Значительное количество вопросов, требующих наличия дополнительных знаний по истории развития украинских земель и истории Украины в целом, например, выглядят следующим образом:

Чем отличился скифский царь Атей?

Кого из руських князей Михаил Грушевский охарактеризовал словами "запорожец на престоле"?

Какова правильная хронологическая последовательность правления киевских князей?

Какое препятствие приходилось преодолевать Роману Мстиславовичу и его потомкам в процессе укрепления своей власти в Галицко-Волынском государстве?

В чем содержание реформы системы наследования княжеских престолов, предложенной Романом Мстиславичем?

С какой целью Даниил Галицкий в 1253 заключил союз с Папой Римским?

Как князь Лев Данилович использовал вассально-союзнические отношения с беклярбеком Ногаем?

Какие функции имел диван (т. е. совещательно-исполнительный орган Крымского ханства) при династии Гереев?

Кому принадлежит авторство документа, который обосновал шведский протекторат, ограничивал гетманские власти, защищал казацких вдов и сирот?

Какая губерния была ликвидирована на Левобережье и вместо нее создана Черниговская и Полтавская? – 18 в.

Какое идейное направление первой половины XIX в. способствовало активному сбору и изучению украинского фольклора?

Как Тарас Шевченко отображал идею будущего государственного устройства Украины?

Где была создана и действовала политическая организация, провозгласившая воззвание: «Теперь, когда для всех блеснуло солнце воли, пробудился и наш украинский лев и хорошее нам гадает будущее. Встаньте, братия!... Будем – Народом!»?

Почему Иван Франко назвал «Русалку Днестровую» «явлением насквозь революционным»?

Как журнал "Основа" (1861-1862 гг.) повлиял на развитие украинского национального движения в Российской империи?

В чем заключалось отличие идеологии Братства тарасовцев от громадовского движения?

Как финансировались более 150 украинских гимназий в Украинском государстве Павла Скоропадского?

Какова роль идей Дмитрия Донцова в кристаллизации националистической идеологии среди украинской молодежи 1920-1930-х гг.?

С помощью каких мер Степан Бандера, глава краевого провода ОУН в Галиции, стремился реализовать главную миссию этой организации в 1930-х годах?

Какую роль играл антибольшевистский блок народов (АБН) в борьбе за интересы украинцев во время и после Второй мировой войны?

Что стало основной причиной отсутствия единства в украинской политической эмиграции в ХХ веке?

История Польши и Литвы

Некоторые из тестовых вопросов больше относятся к истории иностранных стран, в состав которых в то или иное время входили украинские земли. Например, это следующие вопросы:

Как Витовт (Великий князь Литовский) стремился закрепить независимость от Польского королевства в правовом поле?

Какое сражение в 1410 году дало новый толчок для оформления государственно-правовых отношений между Польшей и Литвой?

Какова была определяющая черта политической системы Речи Посполитой?

Что представляли собой артикулы Генриха? (Речь фактически идет о распределении границ власти в Речи Посполитой между королем и шляхтой в XVI в.)

Дублирование в тестовых вопросах

Определенное количество тестовых вопросов фактически дублируется, повторяясь в том или ином варианте, например:

Вопрос №241. По какой причине Российская империя ликвидировала Запорожскую Сечь в 1775 году, после подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора?

Вопрос №243. Почему в 1775 году Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь?

Или:

Вопрос №592. Какая ключевая политическая причина побудила студентов начать Революцию на граните в 1990 г.?

Вопрос №594. Против какой политики руководства СССР была направлена ​​массовая акция гражданского неповиновения студенческой молодежи в октябре 1990 года?

Вопросы с политическим подтекстом

Часть тестовых вопросов содержит необходимость дать политическую оценку конкретным политическим деятелям или событиям, происходившим недавно. «Ориентировочные ответы» на такие интересующие вопросы пока не опубликованы или же «размыты».

В частности, это следующие вопросы:

Вопрос № 636. Что повлекло за собой протесты украинских граждан на Майдане Незалежности во время «Оранжевой революции»?

Вопрос № 640. Что стало непосредственной причиной распада «оранжевой коалиции» в 2005 году?

Вопрос № 677. Какой ключевой фактор повлек за собой начало вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году? (по мнению авторов тестов, ключевым фактором была «ошибочная ставка государства на внеблоковый статус»).

Вопрос №680. Что стало следствием принятия Закона Украины «Об очищении власти» (люстрации) 2014 года?

Вопрос №694. Какой стратегический фактор усложнял оборону Мариуполя украинскими войсками?

Оценка действующего Президента и его предшественников

Интересно, что определенное количество вопросов фактически требует от участников тестирования дать оценку как действующему президенту Владимиру Зеленскому, так и его предшественникам.

Вопрос № 632. Какая позиция из списка излишняя для характеристики периода пребывания на посту президента Леонида Кучмы?

Вопрос № 619. Какое событие стало толчком для кампании протестов под лозунгом: «Украина без Кучмы»?

Вопрос № 649. Что стало причиной распада «оранжевой коалиции» в Верховной Раде Украины 5 созыва 2006-2007 годов?

Вопрос № 699. Какая позиция из списка излишняя для характеристики периода пребывания на посту президента Виктора Януковича?

Вопрос № 692. Почему на парламентских выборах 2019 года одна из партий получила беспрецедентное большинство мандатов?

Вопрос № 693. Какие политические изменения в работе Верховной Рады Украины произошли после победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года?

Вопрос № 699. Какая ключевая инициатива была внедрена во время президентства Владимира Зеленского для цифровизации государственных услуг? (речь идет о создании Министерства цифровой трансформации и онлайн-сервиса государственных услуг "Дия").

Что касается «ориентировочных ответов» касательно деятельности украинских президентов, то различные характеристики даны всем украинским президентам, кроме Владимира Зеленского.

Например, по поводу президентств Леонида Кучмы (1994-2005 годы) говорится следующее:

«Президентство Леонида Кучмы отметилось рядом достижений и просчетов, среди них: принятие Конституции Украины 1996 г., введение национальной валюты гривны, кассетный скандал, связанный с убийством журналиста Георгия Гонгадзе и акцией протестов «Украина без Кучмы».

Президентство Виктора Ющенко (2005-2010 годы) также «имело ряд достижений и просчетов».

«С избранием Президентом Украины В. Ющенко все ожидали реформ, которые изменят лицо страны. Однако свою каденцию В. Ющенко начал с кадровых перестановок на государственной службе. Сразу после инаугурации он переименовал свою администрацию в секретариат, но почти не сократил количество его служб. Замена чиновников осуществлялась по политическому, а не квалификационному признаку. За метко сформулированными тезисами о торжестве демократии и общечеловеческих ценностей не просматривалось конструктивной стратегии продвижения страны по евроинтеграционному курсу. За патриотической риторикой об укреплении украинской государственности не ощущалось желания искать пути национальной консолидации общества, разделенного на сторонников оранжевого и бело-голубого цвета. Сотни уголовных дел относительно фальсификации президентских выборов 2004 г. были спущены на тормозах», - отмечено в ориентировочном ответе.

Президентство Петра Порошенко в 2014-2019 годах характеризуется следующим образом:

«Но это не помогло П. Порошенко. Большинство избирателей ему не поверили. Ведь проводимая им политика была крайне противоречивой. С одной стороны, он хорошо знал украинскую власть с разных сторон, работал и в парламенте, и в правительстве, и в президентской вертикали. Был главой ключевого, бюджетного комитета в Раде, секретарем Совета национальной безопасности и обороны, руководил министерствами иностранных дел и экономического развития. При этом проявлял чрезвычайную способность обходить острые углы, что помогало не только балансировать на разных политических ветрах, но и всегда успешно решать свои бизнес-проблемы. Президента П. Порошенко не без оснований упрекали за непродуманную кадровую политику, а журналисты-расследователи утверждали, что многие из его окружения замешаны в коррупционных схемах», - указано в ориентировочном ответе.

В целом, следует отметить, что дискуссия, какой именно должна быть программа по истории украинской государственности для кандидатов на должности судей и действующих судей, очевидно, будет продолжаться.

Автор Вячеслав Хрипун

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