Подозреваемого в мошенничестве на 4 млн грн экстрадировали в Украину из Германии

Украина экстрадировала из Германии мошенника, который переводил чужие деньги жене.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В Украину из Германии экстрадировали 34-летнего гражданина Туниса, которого подозревают в масштабном мошенничестве. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Мужчину, который находился в международном розыске с 2022 года, задержали благодаря слаженным действиям украинских правоохранителей и немецких компетентных органов. Его доставили в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, подозреваемый, работая администратором на фриланс-платформе, получил несанкционированный доступ к электронным кабинетам пользователей. Он менял реквизиты счетов, на которые поступала оплата за выполненные задания, и переводил средства на счет своей жены. Вследствие этого компания потеряла около 4 миллионов гривен.

После разоблачения схемы злоумышленник сбежал за границу. Сейчас он доставлен в Украину, ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

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