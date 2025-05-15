С начала полномасштабного вторжения погибли более 300 художников и журналистов – Минкульт

204 художника, 107 журналистов – цена украинской стойкости.

Фото: ukrinform

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину погибли 204 украинских художника и 107 представителей медиа - как отечественных, так и иностранных. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

«Так же как в 20-х - начале 30-х годов XX века сталинский режим уничтожил поколение украинских художников, так и сегодня россия целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины», - заявили в ведомстве.

В Минкульте также подчеркнули важную роль журналистов во время войны. Они работают в чрезвычайно сложных условиях, документируя преступления оккупантов, создавая расследования и репортажи о героизме украинских военных.

«Систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека», - отметили в министерстве.

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