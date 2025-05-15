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З початку повномасштабного вторгнення загинули понад 300 митців та журналістів — Мінкульт

22:18, 15 травня 2025
204 митці, 107 журналістів – ціна української стійкості.
З початку повномасштабного вторгнення загинули понад 300 митців та журналістів — Мінкульт
Фото: ukrinform
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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 204 українські митці та 107 представників медіа — як вітчизняних, так і іноземних. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

«Так само як у 20-х — на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України», — заявили у відомстві.

У Мінкульті також підкреслили важливу роль журналістів під час війни. Вони працюють у надзвичайно складних умовах, документуючи злочини окупантів, створюючи розслідування та репортажі про героїзм українських військових.

«Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини», — наголосили в міністерстві.

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війна Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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