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Помер легендарний шахіст Властіміл Горт, який одночасно грав на 636 дошках

22:00, 15 травня 2025
Властіміл Горт пішов з життя на 82-му році.
Помер легендарний шахіст Властіміл Горт, який одночасно грав на 636 дошках
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На 82-му році життя помер видатний чехословацький і німецький гросмейстер Властіміл Горт — одна з найяскравіших постатей у світі шахів другої половини XX століття. Про це повідомили шахові федерації Чехії та Німеччини. Народився Горт 1944 року в Празі. Про це пише nv.ua.

Горт п’ять разів виборював титул чемпіона Чехословаччини та 11 разів представляв країну на шахових Олімпіадах. Він також дістався до чвертьфіналу матчів претендентів на звання чемпіона світу в 1977 році, де поступився ексчемпіону Борису Спаському.

У 1985 році гросмейстер емігрував до Західної Німеччини, де тричі вигравав національний чемпіонат. Того ж року він встановив світовий рекорд, провівши у Кельні унікальний сеанс одночасної гри на 636 дошках. Цей рекорд досі залишається неперевершеним і занесений до Книги рекордів Гіннесса.

Горт неодноразово наголошував, що шахи — це не лише інтелектуальна гра, а й фізичне випробування. Його внесок у популяризацію шахів вважають вагомим у всьому світі.

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