Трамп про мирне врегулювання: «Нічого не станеться, поки я не зустрінуся з Путіним»

Дональд Трамп вважає, що прогресу у перемовинах не буде, доки він не проведе зустріч з Путіним, але у Путіна вже заявили, що зустріч не планується.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною «нічого не станеться», поки він особисто не зустрінеться з Путіним. Про це повідомляють журналісти з пулу Президента США.

Як зазначається, Трамп зробив цей коментар після того, як пообідав під час польоту на літаку Air Force One під час чотириденного турне по Близькому Сходу.

«Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося», – сказав Трамп. «Але ми повинні зробити це», додав він.

Втім, у речник Кремля Пєсков заявив, що «зустріч Путіна і Трампа в найближчі дні не планується».

Також Трамп підкреслив, що нічого не знає про склад російської делегації у Стамбулі.

Як раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський назвав візит склад російської делегації, направленої до турецького міста, «бутафорським».

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