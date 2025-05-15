Трамп о мирном урегулировании: «Ничего не произойдет, пока я не встречусь с Путиным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной «ничего не произойдет», пока он лично не встретится с Путиным. Об этом сообщают журналисты из пула Президента США.
Как отмечается, Трамп сделал этот комментарий после того, как пообедал во время полета на самолете Air Force One в рамках четырехдневного турне по Ближнему Востоку.
«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», – сказал Трамп. «Но мы должны это сделать», – добавил он.
Впрочем, пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «встреча Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется».
Также Трамп подчеркнул, что ничего не знает о составе российской делегации в Стамбуле.
Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит состава российской делегации, направленной в турецкий город, «бутафорским».
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