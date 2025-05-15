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В Украине внесли изменения в Стратегию развития финансового сектора

15:39, 15 мая 2025
Совет по финансовой стабильности также утвердил изменения в Стратегию развития кредитования с целью синхронизации ее с планом законодательных изменений в рамках реализации программы Ukraine Facility.
В Украине внесли изменения в Стратегию развития финансового сектора
Фото: ukrinform.com
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Национальный банк Украины сообщил, что Совет по финансовой стабильности утвердил изменения в Стратегию развития финансового сектора Украины.

Среди них:

  • добавление новых мер по законодательному урегулированию деятельности Фонда развития предпринимательства, разработке стратегии развития ипотечного кредитования, повышению устойчивости критической инфраструктуры и цифровой операционной устойчивости финансового сектора;
  • обновление мероприятий по развитию инфраструктуры рынков капитала, в частности по согласованию целевой модели функционирования рынка совместно со стейкхолдерами, включая вопросы консолидации учетной инфраструктуры и привлечения иностранных инвесторов, а также ее имплементации. Эти изменения позволят реформировать рынок и максимизировать возможности привлечения частных инвестиций;
  • расширение охвата цели III «Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС» и добавление новой инициативы «Европейская интеграция финансового сектора», которая включает меры по углублению сотрудничества с институтами ЕС, выполнению программных документов, участию в переговорном процессе, имплементации актов права ЕС с учетом рекомендаций Европейской комиссии по результатам скрининга.

Также Совет по финансовой стабильности утвердил изменения в Стратегию развития кредитования с целью синхронизации ее с планом законодательных изменений в рамках программы Ukraine Facility в части развития и функционирования рынка проблемных кредитов (NPL) и привлечения иностранных инвестиций в этот рынок.

Кроме того, Совет рассмотрел и принял за основу концепцию разработки Стратегии развития ипотеки и поручил рабочей группе (Комитету) по финансовому развитию при Совете подготовить согласованные материалы для дальнейшего обсуждения, в том числе с экспертами МВФ.

Утвержденные документы, включая обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины и Стратегию развития кредитования, будут дополнительно обнародованы после утверждения.

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НБУ

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