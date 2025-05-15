Суд в Китае признал смерть охранника во время полового акта на работе производственной травмой

Охранник нес круглосуточную вахту без выходных и умер во время интимной близости — китайский суд встал на сторону семьи.

Фото: unsplash

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В Китае суд признал смерть мужчины, скончавшегося во время интимной близости с девушкой в рабочее время, несчастным случаем на производстве. Такое решение позволило семье погибшего получить компенсацию — и стало одной из самых обсуждаемых тем в китайских соцсетях. Об этом сообщает South China Morning Post.

Погибший по фамилии Чжан работал единственным охранником на небольшой фабрике в Пекине. Мужчина, которому было более 60 лет, нёс круглосуточное дежурство без выходных. Вечером 6 октября 2014 года он пригласил свою девушку в охранное помещение на территории фабрики, где обычно отдыхал во время смены. Во время интимной близости он внезапно скончался. Полиция подтвердила, что смерть наступила по естественным причинам, признаков насилия не обнаружено.

В 2015 году сын погибшего, Чжан Сяоши, обратился в городское управление социального страхования с просьбой признать смерть отца производственной травмой. Однако ему отказали: чиновники заявили, что мужчина умер во время личного свидания, а не при исполнении служебных обязанностей.

В 2016 году сын подал в суд — как на фабрику, так и на орган соцстраха. Он настаивал, что смерть произошла в рабочее время, на территории поста охраны, и что его отец не имел возможности покидать рабочее место. Следовательно, даже интимная встреча была частью законного отдыха, на который имел право работник.

«Как взрослый мужчина, мой отец имел эмоциональные потребности. Романтические отношения — часть права на отдых. Он не покидал рабочее место. Следовательно, его внезапная смерть — это производственная травма», — заявил истец в суде.

Суд первой инстанции встал на сторону семьи Чжана и постановил, что смерть произошла на рабочем месте и в рабочее время. Фабрика и соцстрах обжаловали решение, но апелляционный суд оставил его в силе. В феврале 2017 года управление социального страхования официально подтвердило: смерть работника следует считать несчастным случаем на производстве. Сумма компенсации не разглашается.

Почему дело снова появилось в СМИ — неизвестно. Однако в китайских соцсетях оно вызвало новую волну обсуждений.

Юрист Чэнь Жуй из Чунцина объяснил в комментарии, что дело имеет два ключевых аспекта. Во-первых, покойный работал круглосуточно, без выходных, а значит, даже романтические отношения стали для него базовой физиологической потребностью — такой же, как вода или поход в туалет. Во-вторых, отношения были добровольными и романтическими, а не касались платных услуг, что имеет значение с точки зрения общественной морали.

Решение суда стало прецедентом в трактовке трудовых прав в Китае.

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