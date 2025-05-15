Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских военнопленных

Украинская делегация в Ватикане передала новому Папе списки пленных воинов.

Фото: Koord_shtab

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Новому Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, которые находятся в российском плену. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Встреча состоялась при участии представительницы семей военнопленных, которая вручила Понтифику списки украинских пленников во время аудиенции с сообществами Восточных Католических Церквей. Передача состоялась при поддержке Посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийского Ордена.

Делегация верующих под руководством Главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава была одной из самых многочисленных и активных на мероприятии. Глава УГКЦ поздравил новоизбранного Папу с началом понтификата.

В ответ Папа Римский Лев XIV выразил поддержку украинскому народу:

«Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир - справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся к своим семьям!» - заявил Понтифик.

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