Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених

Українська делегація у Ватикані передала новому Папі списки полонених воїнів.

Фото: Koord_shtab

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Новому Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зустріч відбулася за участі представниці родин військовополонених, яка вручила Понтифіку списки українських бранців під час аудієнції зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Передача відбулася за підтримки Посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені.

Делегація вірян під проводом Глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава була однією з найчисельніших і найактивніших на заході. Глава УГКЦ привітав новообраного Папу з початком понтифікату.

У відповідь Папа Римський Лев XIV висловив підтримку українському народові:

«Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!» – заявив Понтифік.

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