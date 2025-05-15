Украина подписала Рамочную конвенцию о искусственном интеллекте и правах человека

Конвенция содержит принципы, которых должно придерживаться государство при формировании законодательства и использовании ИИ-продуктов в публичном секторе.

Фото: thedigital.gov.ua

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что страна подписала Рамочную конвенцию Совета Европы о искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права. Это первый международный договор в сфере ИИ.

Документ подписали заместитель министра Александр Борняков и заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге.

Конвенция содержит принципы, которых должно придерживаться государство при разработке законодательства и использовании ИИ-продуктов в государственном секторе. Среди них:

уважение к человеческому достоинству и автономии;

прозрачность и контроль;

недискриминация;

защита конфиденциальности;

надежность;

безопасность инноваций.

«Подписание конвенции — важный шаг для развития ИИ в цифровом государстве. Украина не просто присоединяется к технологическому будущему — мы формируем его по мировым стандартам вместе с лидерами отрасли. Конвенцию уже подписали 15 правительств — Великобритания, США, Канада, ЕС, Израиль, Япония и члены Совета Европы», — отметили в Минцифре.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что с помощью искусственного интеллекта смогут выявлять отклонения судов нижестоящих инстанций от базовых позиций.

Фото: thedigital.gov.ua

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