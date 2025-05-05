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С помощью искусственного интеллекта смогут выявлять отклонения судов нижестоящих инстанций от базовых позиций

08:30, 5 мая 2025
ГСА утвердила концепцию ЕСИКС, которая предусматривает использование искусственного интеллекта для выявления отклонений от общей судебной практики в аналогичных делах.
С помощью искусственного интеллекта смогут выявлять отклонения судов нижестоящих инстанций от базовых позиций
Фото: futurecdn.net
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Искусственный интеллект планируют использовать для выявления девиаций при рассмотрении судебного дела, в частности игнорирования контекста, представленных доказательств и аргументов, а также отклонения от общей судебной практики рассмотрения аналогичных дел. Это предусмотрено новой Концепцией Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), утвержденной Государственной судебной администрацией. Очевидно, речь идет также о случаях отклонения судов от позиций Верховного Суда.

Авторы концепции указывают, что в рамках ЕСИКС искусственный интеллект может использоваться для реализации следующих функций:

− распознавание текста загруженных в Систему документов, классификация таких документов;

− выявление в текстах документов информационных сущностей, имеющих юридическое значение, деперсонализация и маскирование конфиденциальной информации;

− стенографирование судебных заседаний и служебных совещаний, иные преобразования речи в текст по запросу пользователя;

− озвучивание текстов судебных решений и других документов по запросу пользователя, озвучивание элементов интерфейса Системы, в том числе для людей с нарушением зрения;

− обобщение содержания документов, проверка содержания на смысловые, грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки;

− проверка актуальности норм законодательства, на которые ссылается автор документа;

− автоматический перевод документов;

− контекстный семантический поиск релевантных документов, подбор судебной практики;

− рекомендация методологии исследования материалов и рассмотрения судебного дела;

− генерация проектов процессуальных документов;

− выявление девиаций при рассмотрении судебного дела, в частности игнорирование контекста, представленных доказательств и аргументов, отклонение от общей судебной практики в аналогичных делах;

− предоставление базовой правовой помощи пользователям.

Технологии искусственного интеллекта, примененные в Системе, должны быть реализованы таким образом, чтобы обеспечить их самообучение с целью самосовершенствования и повышения качества результатов в будущем.

Предлагается следующая поэтапная реализация проекта:

Этап 1 (2025–2026 годы) – включает уже инициированные проекты развития ЕСИКС и предусматривает разработку и внедрение ключевой функциональности подсистемы «Электронный документооборот суда» и ряда подсистем и компонентов, дополняющих приоритетную функциональность ЕСИКС.

Этап 2 (2026–2028 годы) – предусматривает доработку дополнительной и экспериментальной функциональности ЕСИКС, в частности на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта.

Концепцией также предусмотрено внедрение централизованного автораспределения судебных дел, реализация возможности экстерриториального рассмотрения дел и прохождение всех судебных процедур онлайн.

Предлагается внедрить в качестве единственно допустимого варианта формирования и хранения материалов судебного дела исключительно электронную (цифровую) форму.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ.

Автор: Наталя Мамченко

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суд ГСА искусственный интеллект

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