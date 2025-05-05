За допомогою штучного інтелекту зможуть виявляти відхилення судів нижчестоящих інстанцій від базових позицій

ДСА затвердила концепцію ЄСІКС, яка передбачає використання штучного інтелекту для виявлення відхилення від загальної судової практики в аналогічних справах.

Фото: futurecdn.net

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Штучний інтелект планують використати для виявлення девіацій під час розгляду судової справи, зокрема ігнорування контексту, поданих доказів та аргументів, а також відхилення від загальної судової практики розгляду в аналогічних справах. Це передбачено новою Концепцією Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), яку затвердила Державна судова адміністрація. Вочевидь, йдеться і про те, коли суди відхиляються від позицій Верховного Суду.

Автори концепції вказують, що у межах ЄСІКС штучний інтелект може бути використаний для реалізації таких функцій:

− розпізнавання текстів завантажених в Систему документів, класифікація таких документів;

− виявлення в текстах документів інформаційних сутностей, що можуть мати юридичне значення, деперсоналізація та маскування конфіденційної інформації;

− стенограма судових засідань та службових нарад, інші перетворення мовлення в текст на запит користувача;

− озвучування текстів судових рішень, інших документів на запит користувача, озвучування елементів інтерфейсу Системи, зокрема для людей з порушенням зору;

− узагальнення вмісту документів, перевірка вмісту на наявність змістових, граматичних, орфографічних, пунктуаційних помилок;

− перевірка актуальності норм законодавства, на які посилається автор документа;

− автоматичний переклад документів;

− контекстний семантичний пошук релевантних документів, підбір судової практики;

− рекомендація методології дослідження матеріалів та розгляду судової справи;

− генерація проєктів процесуальних документів;

− виявлення девіацій під час розгляду судової справи, зокрема ігнорування контексту, поданих доказів та аргументів, відхилення від загальної судової практики розгляду в аналогічних справах;

− надання базової правової допомоги користувачам.

Застосовані в Системі технології штучного інтелекту повинні бути реалізовані у спосіб, що дозволяє їх самонавчання, з метою самовдосконалення та покращення результатів подальшої роботи.

Пропонується сформувати наступні етапи реалізації проекту.

Етап 1 (2025–2026 роки) – містить вже ініційовані проекти розбудови ЄСІКС та забезпечує розробку та впровадження ключової функціональності підсистеми «Електронний документообіг суду» і низки підсистем та компонентів, що доповнюють пріоритетну функціональність ЄСІКС.

Етап 2 (2026–2028) – передбачає доопрацювання додаткової та експериментальної частини функціональності ЄСІКС, зокрема на базі технологій великих даних та штучного інтелекту.

Концепцією також планується запровадження централізованого авторозподілу судових справ, реалізація можливості екстериторіального розгляду справ і проходження всіх судових процедур онлайн.

Пропонується впровадити в якості єдиного допустимого варіанту формування та зберігання матеріалів судової справи виключно електронну (цифрову) форму.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», суди в Казахстані надсилають сторонам прогноз про те, чи буде задоволено їхній позов, зроблений за допомогою ШІ.

Автор: Наталя Мамченко

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