Суди в Казахстані надсилають сторонам прогноз щодо того, чи буде задоволено їх позов, зроблений за допомогою ШІ

За допомогою прогнозу від судді сторони отримують чітке уявлення про перспективи їхньої справи.

Фото: el.kz

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Для суддів у Казахстані, які застосовують цивільне право, розроблено аналітичну інформаційну систему «Цифрова аналітика судової практики» з використанням технологій штучного інтелекту (ШІ).

Її впровадили в практику суддів-медіаторів для покращення процесу врегулювання спорів.

Як зазначає казахстанське видання Baige News, за допомогою прогнозу ШІ сторони отримують чітке уявлення про перспективи справи. «Це має спонукати їх до врегулювання спору альтернативним способом до стадії прийняття до розгляду», — розповів завідувач відділу цифровізації Судової адміністрації Республіки Казахстан Нуржан Молдаков.

Приклад, як це відбувається, навів у соціальних мережах адвокат із Казахстану.

«Ми подали позов до суду в Астані, і нам до підготовки по справі суддя надіслав документ— оцінка ШІ щодо перспективи нашого позову та статистика.

Ми багато років чули, що Верховний Суд Казахстану тестує штучний інтелект для прогнозування результатів справ, і ось воно. Система в тестовому режимі показує кількість аналогічних справ і шанси позивача на успіх», — зазначив адвокат.

Крім того, з серпня 2024 року в судах Казахстану роботизовано процес розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з ДТП, що надходять до єдиного реєстру за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило матеріальну шкоду.

Тепер електронний адміністративний протокол перетворюється на проект постанови суду, готовий для редагування та підписання суддею. «Ми бачимо, що роботизація дозволила виключити помилки при направленні матеріалів до суду, звільнити від рутини канцелярії судів, заощадити час суддів на розгляд інших складніших категорій справ і громадян для оперативного отримання судового акта для швидкого отримання страхових виплат», — зазначив Молдаков.

Штучний інтелект, за його словами, також використовують для розрахунків точності та справедливості вироків.

Своєю чергою, у звіті за 2024 рік голова Верховного суду Казахстану Асламбек Мергалієв розповів про впровадження технологій штучного інтелекту, які сприяють формуванню однакової судової практики та значно полегшують роботу суддів. Так, із застосуванням роботизації у 2024 році було розглянуто третину справ і матеріалів — 665 тисяч із 2 млн.

Автор: Наталя Мамченко

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