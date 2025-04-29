Суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ

С помощью прогноза от судьи стороны получают ясное представление о перспективах их дела.

Фото: el.kz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для судей в Казахстане, применяющих гражданское право, разработана аналитическая информационная система «Цифровая аналитика судебной практики» с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ее внедрили в практику судей-примирителей для лучшего процесса урегулирования споров.

Как отмечает казахстанское издание Baige News, с помощью прогноза ИИ, стороны получают ясное представление о перспективах дела. «Это должно подтолкнуть их к урегулированию спора альтернативным способом до стадии принятия к рассмотрению» - рассказал заведующий отделом цифровизации Судебной администрации Республики Казахстан Нуржан Молдаков.

Пример, как это происходит, привел с соцсетях адвокат из Казахстана.

«Мы подали иск в суд в Астане и нам до подготовки по делу судья прислал документ – оценка ИИ по перспективе нашего иска и статистика.

Мы много лет слышали, что Верховный Суд Казахстана тестирует искусственный интеллект для прогнозирования исхода дел и вот оно. Система тестово показывает количество аналогичных дел и шансы истца на успех», отметил адвокат.

Кроме того, с августа 2024 года в судах Казахстана роботизирован процесс рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с ДТП, поступающих в единый реестр по статье о нарушении правил движения, причинившем материальный ущерб.

Теперь, электронный административный протокол преобразуется в проект постановления суда, готовый для редактирования и подписания судьей. «Мы видим, что роботизация позволила исключить ошибки при направлении материалов в суд, освободить от рутины канцелярии судов, сэкономить время судей на рассмотрение других более сложных категорий дел и граждан для оперативного получения судебного акта для скорого получения страховых выплат», отметил Молдаков.

Искусственный интеллект, по его словам, также используют для расчетов точности и справедливости приговоров.

В свою очередь, в докладе за 2024 год председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей. Так, с применением роботизации в 2024 году была рассмотрена треть дел и материалов – 665 тысяч из 2 млн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.