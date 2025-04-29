OpenAI добавляет онлайн-шопинг в ChatGPT

ChatGPT превращается в личного шопинг-ассистента – OpenAI запускает новую функцию для поиска товаров.

Фото: Wired

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OpenAI анонсировала запуск новой функции в ChatGPT, которая позволит пользователям искать товары непосредственно в чат-боте и переходить к покупке на сайтах продавцов. Об этом сообщает Wired. Нововведение будет доступно для всех пользователей, включая тех, кто не имеет учетной записи или не вошел в нее.

В ответ на запрос, например, о выборе смартфона или наушников, ChatGPT будет предлагать несколько вариантов товаров из разных маркетплейсов. Платформа будет учитывать предпочтения пользователя, а также отзывы о продукции. Пользователи будут получать персонализированные рекомендации, которые учитывают не только популярность товара, но и реальные впечатления покупателей - сильные и слабые стороны, упомянутые в отзывах.

В отличие от поисковиков, таких как Google, которые используют алгоритмы SEO и подтягивают товары по ключевым словам, ChatGPT анализирует контекст и содержание обратной связи от потребителей. Таким образом, результаты являются более индивидуальными, а не привязанными к рекламной оптимизации.

Это уже не первая попытка OpenAI усовершенствовать онлайн-шопинг с помощью искусственного интеллекта. Ранее компания уже запускала агента под названием Operator, который может самостоятельно взаимодействовать с браузером и выполнять действия вместо пользователя.

Благодаря новой функции, OpenAI расширяет возможности ChatGPT не только как инструмента для общения или генерации текста, но и как практического помощника для ежедневных задач, таких как онлайн-покупки.

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