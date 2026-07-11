Проезд в Киеве с 15 июля — 30 гривен: почему подняли тарифы, что будет с проездными и как сэкономить

С 15 июля в Киеве разовый проезд в коммунальном транспорте обойдется в 30 гривен, а ориентировочно с 1 августа введут пересадочный билет за 60 гривен.

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С 15 июля в Киеве вступят в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одной поездки составит 30 гривен. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, сохранится возможность экономить благодаря проездным билетам со скидками.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что соответствующее решение было принято после прохождения всех предусмотренных законодательством процедур, включая консультации с общественностью и профсоюзными организациями.

Отмечается, что тарифы на проезд в столице оставались неизменными с 2018 года. Их пересмотр объясняют существенным ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда работников, обслуживание инфраструктуры, а также сокращением пассажиропотока. По данным городской власти, это обусловило необходимость приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному уровню.

По информации КГГА, согласно расчетам коммунальных перевозчиков, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте. В городской администрации пояснили, что утвержденные тарифы сформированы на основании фактических расходов транспортных предприятий в 2025 году с учетом прогнозируемого роста цен на энергоносители, оплаты труда и других производственных затрат.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, предусмотрена система скидок на месячные проездные. Чем большее количество поездок приобретет пассажир, тем ниже будет стоимость одной поездки.

1–9 поездок — 30 грн за поездку;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3–23,6 грн:

46 поездок — 1 088 грн;

62 поездки — 1 463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

После общественного обсуждения стоимость безлимитного месячного проездного на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер уменьшили на 25% от первоначально предложенной. Он будет стоить 3 656 грн вместо 4 875 грн.

Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, льготы сохраняются.

В частности, и для студентов и учащихся. Так, студенты будут оплачивать 50% стоимости месячного проездного. Учащиеся в течение учебного года будут ездить бесплатно, а во время летних каникул будут оплачивать 25% стоимости проезда.

Также ориентировочно с 1 августа введут пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между всеми видами коммунального транспорта в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей столицы будут действовать безлимитные проездные:

на 24 часа — 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

В КГГА добавили, что поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября 2026 года. При этом после 14 сентября неиспользованные поездки не будут аннулированы. Их стоимость переведут в денежный эквивалент и зачислят на баланс транспортной карты. В дальнейшем эти средства можно будет использовать для оплаты проезда по новым тарифам.

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