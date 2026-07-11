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До 6656 гривен налоговой льготы: кому доступна и как ее оформить

11:49, 11 июля 2026
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Налоговая социальная льгота в 2026 году позволяет отдельным работникам с детьми платить меньше налога с зарплаты, кто имеет право на ее получение и как ее оформить.
До 6656 гривен налоговой льготы: кому доступна и как ее оформить
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Работники, воспитывающие двух или более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться налоговой социальной льготой и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе.

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Кто имеет право на налоговую социальную льготу

Воспользоваться льготой могут работники, которые одновременно соответствуют двум критериям:

  • содержат двух или более детей в возрасте до 18 лет;
  • получают заработную плату только от одного работодателя.

Какой доход позволяет получить льготу

В 2026 году право на налоговую социальную льготу имеют работники, если их месячный доход не превышает 4660 гривен на каждого ребенка.

Этот показатель определяется путем умножения прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января 2026 года (3328 грн), на коэффициент 1,4 с последующим округлением до ближайших 10 гривен.

Максимальный доход увеличивается в зависимости от количества детей. В частности:

  • для двух детей — 9320 грн;
  • для трех детей — 13 980 грн;
  • для четырех детей — 18 640 грн.

Каков размер налоговой льготы

В 2026 году налоговая социальная льгота составляет 1664 гривны на каждого ребенка, что соответствует 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Соответственно:

  • на двух детей — 3328 грн;
  • на трех детей — 4992 грн;
  • на четырех детей — 6656 грн.

Эта сумма не выплачивается работнику отдельно, а уменьшает базу налогообложения НДФЛ. Благодаря этому из заработной платы удерживается меньшая сумма налога, а работник получает большую сумму «на руки».

Как оформить льготу

Для применения налоговой социальной льготы необходимо:

  • подать работодателю заявление о ее применении;
  • предоставить документы, подтверждающие право на льготу, в частности документы о наличии детей.

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