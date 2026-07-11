Салют во время военного положения: когда грозит штраф до 34 тысяч гривен и ограничение свободы

Какая ответственность угрожает запуск салютов, петард и фейерверков во время военного положения, какие штрафы предусмотрены законом и когда может наступить уголовная ответственность.

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Несмотря на то, что чаще всего салюты и фейерверки ассоциируются с новогодними праздниками, случаи их использования происходят и летом. Так, вечером 1 июня в Одессе неизвестные запустили салют, что вызвало возмущение местных жителей и привлекло внимание правоохранителей. Подобные инциденты регулярно фиксируются и в других регионах Украины.

В условиях полномасштабной войны использование пиротехнических изделий является не только проявлением неуважения к обществу, но и нарушением законодательства. Звуки взрывов могут вызвать панику, дезориентацию населения, психологически травмировать военнослужащих, ветеранов, детей и людей, переживших обстрелы.

Какая ответственность предусмотрена за запуск салютов и фейерверков во время военного положения — рассказывает «Судебно-юридическая газета».

Почему использование пиротехники запрещено

В Украине действует Закон №3039-IX, который существенно ограничил оборот и использование пиротехнических изделий. Во время действия военного положения использование большинства фейерверков, салютов и петард запрещено, за исключением отдельных специальных средств, предназначенных для сил обороны или промышленного использования.

Кроме того, в большинстве областей и территориальных общин действуют решения военных администраций и органов местного самоуправления, которые прямо запрещают использование пиротехнических изделий на период военного положения.

Какие штрафы могут наложить

В зависимости от обстоятельств происшествия правоохранители могут составить протокол сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Чаще всего применяются:

статья 182 КУоАП — нарушение тишины в населенных пунктах и общественных местах. Санкция предусматривает:

для граждан — штраф от 85 до 255 грн;

для должностных лиц и субъектов хозяйствования — от 255 до 510 грн.

За повторное нарушение в течение года:

для граждан — от 255 до 510 грн;

для должностных лиц — от 850 до 2550 грн.

статья 195-6 КУоАП — нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств. Предусмотрен штраф от 595 до 1020 грн (от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан) с возможной конфискацией пиротехнических изделий.

Если лицо незаконно продает пиротехнику без надлежащих разрешительных документов, может наступать ответственность по статье 164 КУоАП — штраф от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией продукции и денежных средств, полученных от ее продажи.

Когда наступает уголовная ответственность

Если использование пиротехники сопровождается грубым нарушением общественного порядка, особой дерзостью или исключительным цинизмом, действия могут быть квалифицированы как хулиганство по статье 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкции данной статьи предусматривают:

штраф от 17 000 до 34 000 грн;пробационный надзор;



ограничение свободы на срок до 5 лет.

Если же хулиганство совершено группой лиц, наказание является более строгим:

ограничение свободы на срок до 5 лет либо

лишение свободы на срок до 4 лет.

В зависимости от конкретных обстоятельств происшествия, наличия потерпевших, поврежденного имущества или иных последствий возможна квалификация и по другим статьям Уголовного кодекса.

Ответственность детей и родителей

С 16 лет дети несут административную и уголовную ответственность наравне со взрослыми. За хулиганство привлечь к ответственности могут уже с 14 лет.

В остальных случаях ответственность за действия детей возлагается на родителей.

Что делать, если вы стали свидетелями нарушения

Правоохранители призывают граждан не использовать пиротехнические изделия во время военного положения и сообщать о таких фактах по номеру 102, ведь даже единичный запуск салюта может вызвать панику, отвлечь экстренные службы и создать дополнительную опасность для людей.

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