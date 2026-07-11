Пенсия в 2026: когда можно выйти на заслуженный отдых с 40 годами стажа

Те, кто накопил 40 лет стажа, смогут в 2026 году оформить пенсию по возрасту, однако ее размер будет определяться не только стажем, но и уровнем официальной заработной платы.

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Украинцы, которые к 2026 году накопят 40 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию по возрасту после достижения 60 лет. Такой стаж превышает минимальное требование, установленное законодательством для выхода на пенсию в этом возрасте.

Для назначения пенсии в 60 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек не выполнил это требование, право на пенсию может возникнуть позже — в 63 или 65 лет при наличии необходимого страхового стажа.

Вместе с тем 40 лет страхового стажа не гарантируют одинаковый размер пенсии для всех. Пенсия рассчитывается индивидуально по формуле, которая учитывает продолжительность страхового стажа, индивидуальный коэффициент заработной платы и среднюю заработную плату в Украине, применяемую для расчета пенсии.

При 40 годах страхового стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,40. Однако окончательный размер пенсии зависит от того, какую официальную заработную плату человек получал в течение трудовой деятельности. Если заработок был близок к среднему по стране, пенсия будет значительно выше минимальной. Если же официальная зарплата была невысокой или часть доходов выплачивалась «в конверте», размер пенсии также окажется меньше, даже при наличии 40 лет страхового стажа.

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