Исчез аппетит из-за жары: когда это нормально, а когда нужно обратиться к врачу

Высокая температура воздуха нередко приводит к потере аппетита, однако в большинстве случаев это естественная реакция организма.

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В жаркую погоду многие люди замечают, что им не хочется есть так же, как зимой или весной. Вместо полноценного обеда организм часто «просит» фрукты, овощи, холодные напитки или легкие блюда. Медики объясняют, что в большинстве случаев это является нормальной физиологической реакцией организма на высокую температуру воздуха.

Почему в жару хочется есть меньше

Организм человека постоянно поддерживает температуру тела около 36,5–37 °C. Когда на улице жарко, основные усилия направлены на охлаждение. Для этого расширяются кровеносные сосуды кожи, усиливается потоотделение и изменяется кровообращение.

В то же время процесс пищеварения требует значительных энергозатрат. После плотного приема пищи организм вырабатывает больше тепла — этот эффект называют пищевым термогенезом. В жару дополнительное тепло лишь затрудняет охлаждение, поэтому мозг естественным образом подавляет чувство голода.

Кроме того, высокая температура способствует потере жидкости и электролитов через пот. Если человек пьет недостаточно воды, даже легкое обезвоживание может снижать аппетит и вызывать усталость, сонливость или тошноту.

Какие продукты хочется есть летом

Из-за особенностей терморегуляции летом люди чаще отдают предпочтение пище, которая легко усваивается и содержит много воды.

К таким продуктам относятся:

овощи и салаты;

ягоды и фрукты;

кисломолочные продукты;

рыба;

отварное или запеченное мясо небольшими порциями;

холодные супы и легкие блюда.

В то же время жирная, жареная или очень калорийная пища переваривается дольше и повышает выработку тепла организмом, из-за чего после такого приема пищи человек может ощущать еще больший дискомфорт.

Нужно ли заставлять себя есть

Если аппетит временно снизился из-за жары, заставлять себя съедать большие порции не нужно.

Врачи советуют:

питаться небольшими порциями 4–5 раз в день;

переносить основные приемы пищи на утренние и вечерние часы, когда температура воздуха ниже;

соблюдать достаточный питьевой режим;

не пропускать приемы пищи полностью, чтобы избежать дефицита энергии и питательных веществ.

Когда отсутствие аппетита опасно

Само по себе снижение аппетита во время жары не считается заболеванием. Однако существуют ситуации, когда необходима консультация врача.

Насторожить должны такие симптомы:

полное отсутствие аппетита в течение нескольких дней;

значительная потеря массы тела;

сильная тошнота или рвота;

высокая температура тела;

выраженная слабость, головокружение или обморок;

признаки сильного обезвоживания — сухость во рту, темная моча, редкое мочеиспускание.

Особенно внимательными следует быть пожилым людям, детям, беременным женщинам и лицам с сердечно-сосудистыми, эндокринными или хроническими заболеваниями, поскольку они хуже переносят жару.

Как поддержать организм в жаркие дни

Чтобы легче переносить высокую температуру, медики рекомендуют регулярно пить воду, не дожидаясь сильного чувства жажды, избегать переедания, отдавать предпочтение легким блюдам, а также ограничить употребление алкоголя и чрезмерно сладких напитков, которые могут усиливать обезвоживание.

Если снижение аппетита связано только с жарой и общее самочувствие остается хорошим, такая реакция считается нормальной и обычно проходит после снижения температуры воздуха или нормализации питьевого режима.

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