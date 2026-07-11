Штраф ТЦК за необновление данных: мужчина заявил о принуждении и психологическом давлении, но проиграл суд

Ивано-Франковский городской суд отказал в отмене штрафа ТЦК за необновление военно-учетных данных до 16 июля 2024 года.

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Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области рассмотрел административное дело № 344/8553/26 по иску об отмене постановления ТЦК и СП, которой военнообязанного привлекли к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен. Истец просил признать постановление незаконным, ссылаясь как на отсутствие состава административного правонарушения, так и на нарушение порядка привлечения его к ответственности.

Суть дела

Истец указал, что после остановки автомобиля сотрудниками полиции из-за якобы имеющихся неоплаченных штрафов его принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По его утверждению, в помещении ТЦК и СП на него оказывалось психологическое давление, вследствие чего он подписал заявление о согласии с привлечением к административной ответственности и отказе от обжалования постановления.

Постановлением ТЦК и СП его оштрафовали по части третьей статьи 210-1 КУоАП в связи с тем, что он не уточнил персональные данные до 16 июля 2024 года.

Истец считал постановление незаконным, поскольку в нем не конкретизировано, какие именно данные не были уточнены, а также не приведены доказательства невозможности получения соответствующей информации путем электронного информационного взаимодействия с государственными реестрами. По его мнению, ТЦК и СП имел возможность самостоятельно получить необходимые сведения, поскольку он работал в государственном учреждении высшего образования, состоял на воинском учете, не менял место жительства, а впоследствии обновил персональные данные через приложение «Резерв+» и прибыл в ТЦК и СП для их уточнения.

Кроме того, истец утверждал, что обязанность по уточнению персональных данных была введена в рамках мобилизационных мероприятий, а не правил воинского учета, поэтому, по его мнению, положения части третьей статьи 210-1 КУоАП были применены ошибочно.

Представитель ТЦК и СП возражал против иска, указав, что персональные данные были уточнены только 21 ноября 2024 года, тогда как закон обязывал сделать это до 16 июля 2024 года. Также ответчик сослался на письменное заявление истца, в котором тот согласился с привлечением к административной ответственности и не оспаривал совершенное правонарушение.

Позиция и выводы суда

Суд установил, что постановлением ТЦК и СП истец был привлечен к административной ответственности за неуточнение персональных данных в установленный законом срок. Из материалов дела следует, что данные через приложение «Резерв+» были обновлены только 21 ноября 2024 года.

Суд отметил, что после вступления в силу Закона № 3633-IX граждане, состоящие на воинском учете, были обязаны в течение 60 дней уточнить свои персональные данные одним из определенных законом способов: через центр предоставления административных услуг, электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста либо непосредственно в ТЦК и СП.

По мнению суда, примечание к статье 210 КУоАП о неприменении статей 210 и 210-1 КУоАП в случае возможности получения персональных данных из государственных реестров не освобождало истца от установленной законом обязанности лично уточнить свои персональные данные в установленный срок. Держатель Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов может проверить факт уточнения данных, однако обязанность осуществить такое уточнение возлагается именно на военнообязанного.

Суд пришел к выводу, что истец не воспользовался ни одним из предусмотренных законом способов уточнения персональных данных в установленный период, чем нарушил требования законодательства о воинской обязанности, воинском учете и мобилизационной подготовке.

Также суд отметил, что доказательств наличия уважительных причин для невыполнения этой обязанности истец не предоставил, а в ходе рассмотрения дела не было установлено нарушений процедуры привлечения его к административной ответственности, которые могли бы повлиять на законность принятого решения.

Отдельно суд указал, что утверждения о психологическом давлении, угрозах и иных неправомерных действиях работников ТЦК и СП не были доказаны в ходе судебного разбирательства. Кроме того, такие обстоятельства, по выводу суда, должны быть предметом проверки правоохранительных органов по инициативе самого заявителя.

По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска и оставил постановление ТЦК и СП о наложении административного штрафа без изменений.

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