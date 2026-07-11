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Зник апетит через спеку: коли це нормально, а коли потрібно звернутися до лікаря

11:13, 11 липня 2026
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Висока температура повітря нерідко призводить до втрати апетиту, однак у більшості випадків це є природною реакцією організму.
Зник апетит через спеку: коли це нормально, а коли потрібно звернутися до лікаря
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У спекотну погоду багато людей помічають, що їм не хочеться їсти так само, як узимку чи навесні. Замість повноцінного обіду організм часто «просить» фрукти, овочі, холодні напої або легкі страви. Медики пояснюють, що у більшості випадків це є нормальною фізіологічною реакцією організму на високу температуру повітря.

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Чому в спеку хочеться їсти менше

Людський організм постійно підтримує температуру тіла близько 36,5–37 °C. Коли надворі спекотно, основні зусилля спрямовуються на охолодження. Для цього розширюються кровоносні судини шкіри, посилюється потовиділення та змінюється кровообіг.

Водночас процес травлення потребує значних енерговитрат. Після щільного прийому їжі організм виробляє більше тепла — цей ефект називають харчовим термогенезом. У спеку додаткове тепло лише ускладнює охолодження, тому мозок природним чином пригнічує відчуття голоду.

Крім цього, висока температура сприяє втраті рідини та електролітів через піт. Якщо людина недостатньо п'є, навіть легке зневоднення може знижувати апетит і викликати втому, сонливість або нудоту.

Які продукти хочеться їсти влітку

Через особливості терморегуляції влітку люди частіше віддають перевагу їжі, яка легко засвоюється і містить багато води.

До таких продуктів належать:

  • овочі та салати;
  • ягоди й фрукти;
  • кисломолочні продукти;
  • риба;
  • відварене або запечене м'ясо невеликими порціями;
  • холодні супи та легкі страви.

Натомість жирна, смажена або дуже калорійна їжа довше перетравлюється та підвищує теплопродукцію організму, через що після такого прийому їжі людина може відчувати ще більший дискомфорт.

Чи потрібно змушувати себе їсти

Якщо апетит тимчасово знизився через спеку, змушувати себе до великих порцій не потрібно.

Лікарі радять:

  • харчуватися невеликими порціями 4–5 разів на день;
  • переносити основні прийоми їжі на ранкові та вечірні години, коли температура нижча;
  • підтримувати достатній питний режим;
  • не пропускати їжу повністю, щоб уникнути дефіциту енергії та поживних речовин.

Коли відсутність апетиту є небезпечною

Саме по собі зниження апетиту під час спеки не вважається захворюванням. Однак існують ситуації, коли потрібна консультація лікаря.

Насторожити повинні такі симптоми:

  • повна відсутність апетиту протягом кількох днів;
  • значна втрата маси тіла;
  • сильна нудота або блювання;
  • висока температура тіла;
  • виражена слабкість, запаморочення чи непритомність;
  • ознаки сильного зневоднення — сухість у роті, темна сеча, рідкісне сечовипускання.

Особливо уважними варто бути людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам та особам із серцево-судинними, ендокринними або хронічними захворюваннями, оскільки вони гірше переносять спеку.

Як підтримати організм у спекотні дні

Щоб легше переносити високу температуру, медики рекомендують регулярно пити воду, не чекаючи сильного відчуття спраги, уникати переїдання, віддавати перевагу легким стравам, а також обмежити алкоголь і надмірно солодкі напої, які можуть посилювати зневоднення.

Якщо зниження апетиту пов'язане лише зі спекою і загальне самопочуття залишається добрим, така реакція вважається нормальною і зазвичай минає після зниження температури повітря або нормалізації питного режиму.

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