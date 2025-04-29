Национальный кешбэк за март будет рекордным за всю историю программы — Минэкономики

Министерство экономики Украины сообщило, что выплата Национального кешбэка за март уже находится в обработке.
Отмечается, что сейчас завершается финальный этап обработки данных.
«Это будет самое большое начисление кешбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек. Рекордная сумма выплаты за один месяц», — сообщили в ведомстве.
В Минэкономики подчеркнули, что для начисления кешбэка система обрабатывает миллионы транзакций. Это сложный технологический процесс, и он требует немного больше времени, чем обычно.
«Мы понимаем, что для многих эти средства важны. Делаем все возможное, чтобы вы получили их как можно скорее», — добавили в министерстве.
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