Национальный кешбэк за март будет рекордным за всю историю программы — Минэкономики

443 миллиона гривен кешбэка получат 3,4 миллиона человек.

Фото: me.gov.ua

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Министерство экономики Украины сообщило, что выплата Национального кешбэка за март уже находится в обработке.

Отмечается, что сейчас завершается финальный этап обработки данных.

«Это будет самое большое начисление кешбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек. Рекордная сумма выплаты за один месяц», — сообщили в ведомстве.

В Минэкономики подчеркнули, что для начисления кешбэка система обрабатывает миллионы транзакций. Это сложный технологический процесс, и он требует немного больше времени, чем обычно.

«Мы понимаем, что для многих эти средства важны. Делаем все возможное, чтобы вы получили их как можно скорее», — добавили в министерстве.

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