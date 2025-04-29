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Фальшивые документы за 20 тысяч долларов — в Донецкой области задержали организаторов переправки через границу

16:58, 29 апреля 2025
За 20 тысяч долларов изготовляли фиктивные документы для пересечения границы – двое участников преступной группы сообщены о подозрении.
Фальшивые документы за 20 тысяч долларов — в Донецкой области задержали организаторов переправки через границу
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В Донецкой области разоблачена преступная группа, которая за 20 тысяч долларов организовывала незаконную переправку лиц через государственную границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Среди фигурантов — сотрудник правоохранительного органа и бывший сотрудник одного из ТЦК Донецкой области. Злоумышленники находили клиентов и изготавливали для них поддельные военные учетные документы с печатью образца 2019 года и подписью тогдашнего военного комиссара.

Кроме того, на основании поддельных постановлений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, также датированных 2019 годом, в Единый электронный реестр «Оберіг» вносились ложные сведения.

Стоимость «услуги» составляла 20 тысяч долларов. В случае возникновения дополнительных трудностей при изготовлении подделок, дельцы требовали ещё 1 тысячу долларов.

Злоумышленники были задержаны при получении 20 тысяч долларов от очередного клиента.

В рамках досудебного расследования проведено ряд обысков по местам жительства и работы фигурантов. Изъята наличность на сумму более 850 тысяч гривен в разных валютах, а также документы, имеющие доказательственное значение.

Двум участникам преступной группы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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