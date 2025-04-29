Как получить 1 млн гривен добровольцам по «Контракту 18-24» – объяснение Минобороны

Молодые добровольцы ВСУ получат единовременное вознаграждение – до миллиона гривен.

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Добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины до старта правительственной инициативы «Контракт 18-24» и проходили службу в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025 года, имеют право на единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллион гривен.

Как рассказали в Минобороны, выплата вознаграждения осуществляется по приказу командира воинской части. Основанием для выдачи этого приказа является поданный военнослужащим пакет документов. В него должны входить:

- выписки из послужных списков;

- копии учетно-служебных карточек;

- справки о прохождении военной службы (трудовой деятельности);

- справки, оформленные по соответствующей форме, в частности с мест предыдущей службы.

Эти справки должны содержать подтверждение непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях в районах ведения военных действий, а также сведения об отсутствии или наличии фактов привлечения к дисциплинарной или уголовной ответственности и другие обстоятельства, которые могут повлиять на принятие решения.

Образец справки об участии в боевых действиях и соблюдении требований о несудимости можно посмотреть по специальной ссылке, которую предоставляет Министерство обороны. Важно, чтобы такая справка была получена с каждого места службы военнослужащего, включая текущую.

Факт участия в боевых действиях подтверждается исключительно на основании официальных документов:

- боевого приказа (распоряжения);

- журнала боевых действий, журнала оперативной обстановки или боевого донесения;

- рапорта командира подразделения.

В тех случаях, когда доброволец проходил службу в нескольких воинских частях, периоды участия в боевых действиях, указанные в справках с предыдущих мест службы, могут быть учтены для начисления вознаграждения. Однако эти периоды должны быть подтверждены соответствующей документацией, определенной правительственным постановлением и поручением Министерства обороны.

Если часть, где сейчас служит военнослужащий, не имеет всех необходимых данных, она обязана направить запросы в другие части для сбора справок. Вместе с тем, сам военнослужащий может самостоятельно обращаться за этими документами, что позволит ускорить процедуру начисления средств.

Особенно важно помнить, что стандартная справка, которая выдается согласно Приложению 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий, не является достаточным основанием для получения вознаграждения. В ней фиксируются не только периоды реального участия в боевых действиях, но и другие времена, за которые выплата не предусмотрена. Следовательно, информация из этой справки не может быть использована для расчета единовременного вознаграждения.

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