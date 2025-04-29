В Минюсте напомнили, как наследнику за границей получить наследство в Украине

Украинцам объяснили, как правильно оформить наследство, если нет возможности лично приехать в страну.

Фото: napensii.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, как наследнику за границей получить наследство в Украине.

Первый шаг: Подача заявления о принятии наследства (срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя)

Согласно статье 1269 Гражданского кодекса Украины, наследник, который желает принять наследство, но на момент открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, обязан подать нотариусу заявление о принятии наследства. Заявление подается наследником лично.

Как подать заявление, находясь за границей?

Закон предусматривает два основных способа:

Обращение в консульское учреждение Украины в стране пребывания:

Наследнику необходимо обратиться в консульство Украины. Консульские учреждения имеют право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять заявления о принятии наследства (статья 38 Закона Украины «О нотариате»).

Консул нотариально удостоверит подлинность подписи наследника на заявлении.

Оформленное и удостоверенное заявление следует отправить по почте нотариусу в Украине, который будет заниматься наследственным делом.

Преимущество: заявление составляется на украинском языке и не требует дополнительного удостоверения (апостиля или легализации) и перевода.

Обращение к местному нотариусу:

Если в стране пребывания нет консульства или по другим причинам наследник выбирает местного нотариуса, он может:

– Удостоверить подлинность подписи на заявлении, составленном на украинском языке;

– Или оформить заявление на иностранном языке.

Важно: такое заявление подлежит легализации для использования в Украине.

– Если страна — участница Гаагской конвенции 1961 года — нужно проставить апостиль;

– Если не участница — требуется консульская легализация.

Также необходим нотариально заверенный перевод заявления на украинский язык. Его может выполнить украинский нотариус или нотариус в стране пребывания (при необходимости с последующей легализацией).

Заверенное, легализованное (при необходимости) и переведенное заявление нужно отправить по почте нотариусу в Украине.

Важно знать:

Подача заявления через представителя по доверенности на этапе принятия наследства не допускается (пункт 3.3 главы 10 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Минюста от 22.02.2012 № 296/5).

Заявление должно быть подано лично наследником (или отправлено по почте с заверенной подписью).

Днем подачи заявления, отправленного по почте, считается дата отправления письма, независимо от даты получения нотариусом (часть 2 статьи 1270 ГК Украины). Поэтому важно сохранить почтовую квитанцию.

Перед отправкой желательно связаться с нотариусом и уточнить его адрес и готовность вести дело.

Второй шаг: Сбор необходимых документов для оформления наследства

После подачи заявления нотариус открывает наследственное дело. Далее нужно предоставить такие документы:

– Свидетельство о смерти наследодателя (оригинал или нотариально заверенная копия);

– Документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении, браке, решения суда и т.п.);

– Завещание (при наличии), с отметкой о регистрации в Наследственном реестре;

– Документы на имущество (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выписки из реестров и др.);

– Справка о последнем месте жительства наследодателя;

– Паспорт и идентификационный код наследника (или представителя);

– Прочие документы в зависимости от ситуации.

Возможность действий через представителя после принятия наследства

На этом этапе уже можно действовать через представителя по доверенности. Для этого:

– В консульстве Украины: консул удостоверяет доверенность на украинском языке — она не требует легализации и подлежит регистрации в Едином реестре доверенностей. Важно: в тексте четко указать полномочия представителя.

– У местного нотариуса: доверенность оформляется на иностранном языке, требует легализации и нотариального перевода. Она не регистрируется в украинском реестре, поэтому оригинал нужно будет предъявить нотариусу в Украине.

Третий шаг: Получение свидетельства о праве на наследство

После окончания 6-месячного срока и предоставления всех документов, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику или его представителю (статья 1296 ГК Украины).

Срок получения свидетельства законом не ограничен (часть 5 статьи 1296 ГК).

Если документы утеряны

– Следует попытаться получить дубликаты (в Украине — через представителя; за границей — в соответствующих органах);

– Если дубликаты получить невозможно — обращаться в украинский суд для установления факта родства или права собственности на наследственное имущество (глава 29 ГПК Украины). Представительство обязательно — по доверенности.

Вывод

Оформление наследства из-за границы требует внимательности и понимания процедуры.

Ключевые шаги:

– Своевременная подача заявления (лично или по почте);

– Сбор документов (возможно через доверенное лицо);

– Получение свидетельства.

На первом этапе наиболее удобен вариант с консульством, на втором — участие представителя по доверенности существенно облегчает процесс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.