В Минюсте напомнили, как наследнику за границей получить наследство в Украине

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, как наследнику за границей получить наследство в Украине.
Первый шаг: Подача заявления о принятии наследства (срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя)
Согласно статье 1269 Гражданского кодекса Украины, наследник, который желает принять наследство, но на момент открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, обязан подать нотариусу заявление о принятии наследства. Заявление подается наследником лично.
Как подать заявление, находясь за границей?
Закон предусматривает два основных способа:
Обращение в консульское учреждение Украины в стране пребывания:
Наследнику необходимо обратиться в консульство Украины. Консульские учреждения имеют право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять заявления о принятии наследства (статья 38 Закона Украины «О нотариате»).
Консул нотариально удостоверит подлинность подписи наследника на заявлении.
Оформленное и удостоверенное заявление следует отправить по почте нотариусу в Украине, который будет заниматься наследственным делом.
Преимущество: заявление составляется на украинском языке и не требует дополнительного удостоверения (апостиля или легализации) и перевода.
Обращение к местному нотариусу:
Если в стране пребывания нет консульства или по другим причинам наследник выбирает местного нотариуса, он может:
– Удостоверить подлинность подписи на заявлении, составленном на украинском языке;
– Или оформить заявление на иностранном языке.
Важно: такое заявление подлежит легализации для использования в Украине.
– Если страна — участница Гаагской конвенции 1961 года — нужно проставить апостиль;
– Если не участница — требуется консульская легализация.
Также необходим нотариально заверенный перевод заявления на украинский язык. Его может выполнить украинский нотариус или нотариус в стране пребывания (при необходимости с последующей легализацией).
Заверенное, легализованное (при необходимости) и переведенное заявление нужно отправить по почте нотариусу в Украине.
Важно знать:
Подача заявления через представителя по доверенности на этапе принятия наследства не допускается (пункт 3.3 главы 10 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Минюста от 22.02.2012 № 296/5).
Заявление должно быть подано лично наследником (или отправлено по почте с заверенной подписью).
Днем подачи заявления, отправленного по почте, считается дата отправления письма, независимо от даты получения нотариусом (часть 2 статьи 1270 ГК Украины). Поэтому важно сохранить почтовую квитанцию.
Перед отправкой желательно связаться с нотариусом и уточнить его адрес и готовность вести дело.
Второй шаг: Сбор необходимых документов для оформления наследства
После подачи заявления нотариус открывает наследственное дело. Далее нужно предоставить такие документы:
– Свидетельство о смерти наследодателя (оригинал или нотариально заверенная копия);
– Документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении, браке, решения суда и т.п.);
– Завещание (при наличии), с отметкой о регистрации в Наследственном реестре;
– Документы на имущество (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выписки из реестров и др.);
– Справка о последнем месте жительства наследодателя;
– Паспорт и идентификационный код наследника (или представителя);
– Прочие документы в зависимости от ситуации.
Возможность действий через представителя после принятия наследства
На этом этапе уже можно действовать через представителя по доверенности. Для этого:
– В консульстве Украины: консул удостоверяет доверенность на украинском языке — она не требует легализации и подлежит регистрации в Едином реестре доверенностей. Важно: в тексте четко указать полномочия представителя.
– У местного нотариуса: доверенность оформляется на иностранном языке, требует легализации и нотариального перевода. Она не регистрируется в украинском реестре, поэтому оригинал нужно будет предъявить нотариусу в Украине.
Третий шаг: Получение свидетельства о праве на наследство
После окончания 6-месячного срока и предоставления всех документов, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику или его представителю (статья 1296 ГК Украины).
Срок получения свидетельства законом не ограничен (часть 5 статьи 1296 ГК).
Если документы утеряны
– Следует попытаться получить дубликаты (в Украине — через представителя; за границей — в соответствующих органах);
– Если дубликаты получить невозможно — обращаться в украинский суд для установления факта родства или права собственности на наследственное имущество (глава 29 ГПК Украины). Представительство обязательно — по доверенности.
Вывод
Оформление наследства из-за границы требует внимательности и понимания процедуры.
Ключевые шаги:
– Своевременная подача заявления (лично или по почте);
– Сбор документов (возможно через доверенное лицо);
– Получение свидетельства.
На первом этапе наиболее удобен вариант с консульством, на втором — участие представителя по доверенности существенно облегчает процесс.
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