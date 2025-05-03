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Конкурс в апеляційні суди – коли будуть відбирати суддів до апеляцій першої, другої та третьої групи

09:30, 3 травня 2025
Співбесіди з кандидатами до прифронтових апеляцій відбудуться у липні-вересні, а з претендентами в суди в західних і центральних областях вже у 2026 році
Конкурс в апеляційні суди – коли будуть відбирати суддів до апеляцій першої, другої та третьої групи
Джерело фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили нові подробиці стосовно конкурсу на посади суддів загальних апеляційних судів.

Секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак 2 травня під час online спілкування з кандидатами в апеляційні суди нагадав, що 28 квітня ВККС затвердила особливості конкурсу на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів.

Конкурс буде відбуватися не після формування традиційного загального фінального рейтингу за підсумками співбесід, а фактично одразу по конкретних апеляційних судах.

Тобто 706 кандидатів в загальні апеляційні суди будуть подавати заяви для участі у конкурсах на посади суддів конкретних апеляційних судів, і лише після цього з ними відбудуться співбесіди. За підсумками співбесід, претенденти, які наберуть найкращі бали за весь конкурс, отримають рекомендації на посади суддів того чи іншого апеляційного суду.

Апеляційні суди, при цьому, поділені на кілька не рівних за кількістю судів, груп.

Документи для участі у конкурсі на 83 вакантні посади суддів апеляційних судів першої групи, кандидати можуть подати до 9 травня 2025 року.

Як розповів Сергій Чумак, у Комісії, в цілому, не очікують надто великої кількості кандидатів, бажаючих обрати посади суддів апеляційних судів першої черги, до якої входять, зокрема, Запорізький апеляційний суд, Чернігівський апеляційний суд та Сумський апеляційний суд.

«Не думаю, що буде більше 100 заяв до судів першої черги», - зазначив Сергій Чумак. Станом на 1 травня заяви для участі у конкурсі до апеляційних судів першої черги подали поки що 5 кандидатів.

За словами секретаря Першої палати, співбесіди з кандидатами на посади суддів судів першої черги, ВККС планує розпочати у липні. Ймовірно, співбесіди розпочнуться вже 8 липня.

Співбесіди, а також процедура подолання негативних висновків Громадської ради доброчесності у пленарному складі, може зайняти у ВККС близько 2,5 місяців.

Таким чином, конкурсна процедура для кандидатів на посади суддів апеляційних судів першої групи, завершиться приблизно наприкінці вересня.

Після цього, також у вересні, ВККС планує оголосити про конкурс до другої групи апеляційних судів, до якої входять апеляції найбільших міст країни – Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

В Комісії очікують, що кандидатів в апеляції другої групи буде значно більше, ніж до апеляцій першої групи. Відтак, проведення співбесід з ними займе більше часу, ніж з претендентами на посади суддів апеляцій першої групи.

Що стосується третьої групи, до якої входять апеляційні суди, розташовані переважно у центральній та західній частинах країни, то коли конкретно Комісія зможе провести конкурс на посади суддів цих судів, відомо лише у загальних рисах.

Як зазначив Сергій Чумак, конкурс до судів третьої групи ймовірно відбудеться вже у 2026 році і розтягнеться практично на весь наступний рік.  

Причини такої невизначеності полягають у тому, що у червні 2025 року розпочинається конкурс до Вищого антикорупційного суду. Крім того, Комісія буде зайнята процедурами добору на посади 1 800 суддів місцевих судів.

Нарешті, як відомо, в Україні створюються два принципово нові суди – Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Конкурси у зазначені суди також буде проводити ВККС.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС

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