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Що таке суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану і хто може бути залучений до них

22:18, 2 травня 2025
До виконання суспільно корисних робіт можуть долучатися всі працездатні громадяни, включаючи тих, хто не підлягає призову, якщо їхній вік та стан здоров’я дозволяють працювати в умовах воєнного стану.
Що таке суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану і хто може бути залучений до них
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В Управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснюють, що суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.

Суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:

  • незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
  • працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення
  • особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
  • студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
  • особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.

Зокрема, це може бути:

  • розбір завалів та відновлення будинків,пошкоджених у результаті бойових дій,
  • заготівля дров для військових та населення,
  • розвантаження гуманітарної допомоги,
  • укріплення дамб,
  • розчищення автомобільних доріг від завалів,
  • допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.

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