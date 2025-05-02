Что такое общественно полезные работы в условиях военного положения и кто может быть вовлечен в них

В Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объясняют, что общественно полезные работы – виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые осуществляются для выполнения работ, имеющих оборонный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений для работы в условиях военного положения.
Общественно полезные работы – виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые осуществляются для выполнения работ, имеющих оборонный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
Вместе с официально зарегистрированными безработными к таким работам могут привлекаться:
Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооружённых Сил Украины, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. Перечень таких работ зависит от потребностей конкретного региона.
В частности, это может быть:
Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным.
Оплата такого труда не может быть ниже минимальной заработной платы. Кроме того, такие работы могут дополнительно финансироваться из областных бюджетов. То есть оплата за их выполнение может быть выше.
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