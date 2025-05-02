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Что такое общественно полезные работы в условиях военного положения и кто может быть вовлечен в них

22:18, 2 мая 2025
К выполнению общественно полезных работ могут приобщаться все трудоспособные граждане, включая тех, кто не подлежит призыву, если их возраст и состояние здоровья разрешают работать в условиях военного положения.
Что такое общественно полезные работы в условиях военного положения и кто может быть вовлечен в них
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В Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объясняют, что общественно полезные работы – виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые осуществляются для выполнения работ, имеющих оборонный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений для работы в условиях военного положения.

Общественно полезные работы – виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые осуществляются для выполнения работ, имеющих оборонный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Вместе с официально зарегистрированными безработными к таким работам могут привлекаться:

  • незанятые лица, в частности внутренне перемещённые;
  • работники предприятий, функционирующих в условиях военного положения (с согласия их руководителей), которые не задействованы в выполнении мобилизационных задач (заказов) и не включены в состав объектовых формирований гражданской защиты, – в порядке перевода;
  • лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;
  • студенты высших учебных заведений, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;
  • лица, которые самостоятельно обеспечивают себя работой.

Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооружённых Сил Украины, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. Перечень таких работ зависит от потребностей конкретного региона.

В частности, это может быть:

  • разбор завалов и восстановление домов, повреждённых в результате боевых действий,
  • заготовка дров для военных и населения,
  • разгрузка гуманитарной помощи,
  • укрепление дамб,
  • расчистка автомобильных дорог от завалов,
  • помощь внутренне перемещённым лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным.

Оплата такого труда не может быть ниже минимальной заработной платы. Кроме того, такие работы могут дополнительно финансироваться из областных бюджетов. То есть оплата за их выполнение может быть выше.

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