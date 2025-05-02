В Закарпатье мужчина приковал жену цепью и удерживал в неволе более 10 дней

70-летний мужчина приковал жену цепью к мебели.

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На Закарпатье в селе Белки Хустского района 70-летний местный житель приковал жену цепью и удерживал в неволе более 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители обнаружили в летней кухне 68-летнюю женщину, которая была прикована цепью к мебели. В ходе общения с потерпевшей выяснилось, что 70-летний мужчина лишил ее свободы еще почти две недели назад.

Женщину уволили, оказали ей первую помощь, а также задокументировали ее показания.

В отношении мужчины открыли уголовное производство. Ему вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы и умышленного легкого телесного повреждения (часть 2 статьи 146 и часть 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины). Максимально санкция статьи предусматривает пять лет заключения.

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