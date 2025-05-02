В апреле обновили Перечень антиукраинских изданий

В перечень антиукраинских изданий внесены еще 11 наименований.

Фото: comin.gov.ua

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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил, что в апреле в перечень антиукраинских изданий государства-агрессора добавлены еще 11 наименований.

По состоянию на 2 мая в нем содержится информация о 577 пропагандистских изданиях.

В Госкомтелерадио напомнили, что по результатам мониторинга ведется Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Основное назначение перечня — информирование субъектов книжного распространения, правоохранительных органов, юридических и физических лиц о том, что распространение включенных в Перечень изданий может содержать признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

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