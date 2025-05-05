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Централизованное экстерриториальное автораспределение дел и их обязательная электронная форма — какие изменения в законодательство предлагаются Концепцией ЕСИКС

07:45, 5 мая 2025
Электронную форму предлагается внедрить в качестве единственно допустимого варианта формирования и хранения судебных дел – Концепция ЕСИКС.
Централизованное экстерриториальное автораспределение дел и их обязательная электронная форма — какие изменения в законодательство предлагаются Концепцией ЕСИКС
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная судебная администрация утвердила новую Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

Концепцией предусмотрено внедрение централизованного автораспределения судебных дел, реализация возможности экстерриториального рассмотрения дел и прохождение всех судебных процедур онлайн.

Следует напомнить, что внедрить онлайн-рассмотрение дел, независимо от местонахождения сторон и суда, предлагало правительству в 2023 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В 2024 году с предложением определить категории дел, которые будут рассматриваться без учета правил территориальной подсудности, выступило Министерство юстиции.

Таким образом, для эффективного развития новой версии электронного правосудия потребуются изменения в законодательство.

В частности, как отмечают авторы Концепции, в настоящее время процессуальные кодексы закрепляют возможность формирования и хранения материалов судебных дел в бумажной, смешанной (бумажно-электронной) или электронной формах, однако формирование и хранение материалов судебных дел преимущественно осуществляется в бумажной форме.

Такое преобладающее применение бумажной формы делает использование цифровой формы вспомогательным, тем самым не позволяя использовать все ее преимущества.

Для нивелирования указанного дисбаланса предлагается рассмотреть изменения в Перечень лиц, которые обязаны регистрировать электронный кабинет в Системе. Предлагается расширить перечень лиц, обязанных регистрировать собственные электронные кабинеты в Системе. А именно – распространить это требование на других лиц после приобретения ими соответствующего процессуального статуса стороны (ее представителя) или третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Они будут обязаны зарегистрировать собственный электронный кабинет самостоятельно в установленный срок, либо такая обязанность с установлением срока ее выполнения может быть возложена на них судом. Исключением предлагается считать объективные причины, в частности отсутствие технической возможности или противоречие религиозным убеждениям.

Однако, отмечают авторы, достижение целей цифровизации ГСА и качественная реализация потенциала ЕСИКС требует большего, чем уравнивание бумажной и электронной формы – требуется переосмысление и признание электронной формы судебных дел как преобладающей с определением отдельных случаев допустимости использования бумажной формы.

Для этого правосудие должно выйти за пределы механистического подхода к способу подачи и направления процессуальных документов и их хранения в электронной (цифровой) форме, а значит, обеспечить все преимущества электронной взаимосвязи, абстрагируясь от стереотипных представлений о процессуальном документе или доказательстве как исключительно бумажной или иной материальной форме.

Такой подход не отрицает использование документов и доказательств в бумажной, вещественной или иной «материальной» форме, однако требует установления правил и случаев такого использования.

С целью реализации всех возможностей осуществления правосудия в электронной (цифровой) форме и функциональных возможностей Системы в частности, авторы Концепции считают целесообразным выполнить следующие нормативные изменения:

  1. Формирование и хранение материалов судебного дела. Предлагается внедрить в качестве единственно допустимого варианта формирования и хранения материалов судебного дела исключительно электронную (цифровую) форму с усиленной системой защиты целостности и конфиденциальности содержания. В частности – невозможность несанкционированного изъятия (удаления), повреждения или изменения содержания/реквизитов/источника (автора), пути и даты получения, и других метаданных путем внедрения криптографических систем защиты и систем аудита изменений.
  2. Непрерывный доступ к материалам судебного дела. Предлагается урегулировать условия непрерывного доступа к материалам судебного дела в электронной форме для судей, их аппарата и участников судебного процесса как в помещении суда, так и дистанционно.
  3. Порядок проведения и фиксации судебного заседания. Предлагается предусмотреть порядок проведения и фиксации судебного заседания с возможностью участия судей, их аппарата и участников процесса как в помещении суда, так и дистанционно.
  4. Экстерриториальное централизованное автоматизированное распределение дел. Предлагается установить централизованное автоматизированное распределение дел в рамках Системы с изменением правил территориальной юрисдикции (подсудности).
  5. Правила исследования и оценки доказательств. Предлагается для электронного доказательства ввести самостоятельное свойство — «целостность электронного доказательства», а также нормативно закрепить (опровержимую) презумпцию целостности электронного доказательства при условии его подачи в суд в надлежащей форме и надлежащим способом.

Кроме того, предлагается разработать правила исследования и оценки доказательств, которые изначально существуют, созданы или получены не в электронной форме (например, бумажные доказательства, вещественные доказательства, письменное заключение эксперта, письменное заключение эксперта по праву, письменное заявление свидетеля, устные показания свидетеля, устные пояснения сторон) и которые представлены суду или поданы участниками процесса либо третьими лицами в электронной форме, в том числе – на предмет соответствия электронной копии такого доказательства его «материальному» оригиналу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Концепция ЕСИКС предусматривает использование в отдельных процессах искусственного интеллекта – в частности при генерации проектов документов и подборе оптимальной модели рассмотрения дела.
Искусственный интеллект также может использоваться для выявления девиаций в ходе рассмотрения судебного дела – в том числе игнорирования контекста, представленных доказательств и аргументов, а также отклонения от общей судебной практики в аналогичных делах. Очевидно, речь идет и о случаях, когда суды отклоняются от позиций Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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