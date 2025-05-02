Предприниматель проиграл суд и должен заплатить 1,1 миллиона гривен налоговых обязательств за нарушения в отчетности

Суд поддержал налоговую по делу об обязательствах предпринимателя на 1,1 миллиона гривен

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Налоговая служба в Одесской области сообщает, что суд апелляционной инстанции признал обоснованным штраф предпринимателю за нарушения в налоговой отчетности (дело № 420/14694/24).

Налоговым органом проведена плановая проверка ФЛП и составлен акт от 27.12.2023, в котором зафиксированы нарушения плательщиком подпунктов 177.2, 177.4, 177.10 статьи 177, пункта 16-1 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (далее – НКУ); пункта 50.1 статьи 50, пункта 187.1 статьи 187, пункта 200.2 статьи 200, пункта 203.2 статьи 203 НКУ. Установлено занижение валового дохода, завышение суммы расходов, непосредственно связанных с получением доходов, что привело к занижению налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору; занижение налогового обязательства по НДС; нарушение сроков регистрации налоговых накладных в ЕРНН за февраль 2022 года, май 2022 года, декабрь 2022 года.

Принимая решение в пользу ФЛП, суд первой инстанции указал на правомерность отнесения к составу расходов за 2022 год стоимости возвратной тары; установил, что исправление данных в приложениях 1 и 5 к уточняющим расчетам не изменило стоимостные показатели налоговых обязательств и налогового кредита за отчетный период и не повлияло на расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость; учёл доводы истца о том, что налоговые накладные в ЕРНН зарегистрированы своевременно.

Рассматривая дело в апелляционном порядке, коллегия судей исходила из следующего.

В соответствии с пунктами 177.1, 177.2 статьи 177 НКУ доходы физических лиц – предпринимателей, полученные в течение календарного года от осуществления хозяйственной деятельности, облагаются по ставке, установленной пунктом 167.1 статьи 167 этого Кодекса. Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручкой в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Согласно содержанию подпункта 177.4.1 пункта 177.4 статьи 177 НКУ к перечню расходов, непосредственно связанных с получением доходов, относятся расходы, в состав которых включается стоимость сырья, материалов, товаров, которые составляют основу для изготовления (продажи) продукции или товаров (оказания работ, услуг), покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива и энергии, строительных материалов, запасных частей, тары и тарных материалов, вспомогательных и других материалов, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов.

Системный анализ приведённых законодательных положений даёт основание для вывода, что к таким расходам относятся расходы, связанные именно с изготовлением (продажей) тары и тарных материалов, а не стоимость самой тары и тарных материалов.

Судом установлено, что в 2022 году ФЛП включил в состав расходов денежные средства в размере 513 тыс. грн залоговой стоимости оборотной тары по обществу1. Указанное не соответствует положениям налоговой дисциплины, поскольку «залоговая стоимость оборотной тары» не содержится в перечне расходов, приведенном в подпункте 177.4.1 пункта 177.4 статьи 177 НКУ.

О правильности такого вывода также свидетельствуют положения пункта 189.2 статьи 189 НКУ, согласно которым стоимость тары, которая по условиям договора (контракта) определена как возвратная (залоговая), в базу налогообложения не включается.

При таких обстоятельствах апелляционный административный суд считает необоснованным включение ФЛП в состав расходов залоговой стоимости оборотной тары, что привело к занижению налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц.

Учитывая правомерность выводов налогового органа о занижении истцом налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц, суд также отметил обоснованность доначисления ФЛП военного сбора.

Относительно сроков регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных.

Учитывая правовое регулирование спорных правоотношений, коллегия судей отмечает, что плательщик налогов освобождается от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в период действия моратория, введённого пунктом 52-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ, а именно с 01.03.2020 по 26.05.2022.

Поскольку налоговое правонарушение по несвоевременной регистрации налоговых накладных в Едином реестре является длящимся, его началом считается день, следующий за последним (предельным) днём регистрации налоговой накладной, а прекращается такое нарушение в день фактической регистрации налоговой накладной в ЕРНН. Если налоговая накладная/расчёт корректировки составлена в период действия моратория, а зарегистрирована после его отмены (то есть после 26.05.2022), ответственность применяется за период, в котором основания для освобождения от ответственности перестали существовать.

В то же время пунктом 69.1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ (с учётом изменений, внесённых Законом Украины от 13.12.2022 № 2836-IX) установлено, что плательщики налогов, которые имеют возможность своевременно исполнять обязанности, освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение таких обязанностей по регистрации в ЕРНН налоговых накладных и расчётов корректировки, дата составления которых приходится на период с 1 февраля по 31 мая 2022 года, при условии их регистрации не позднее 15 июля 2022 года.

Следовательно, если налоговые накладные/расчёты корректировки составлены плательщиком в период с 01 февраля по 31 мая 2022 года, а зарегистрированы в ЕРНН с нарушением срока после 15 июля 2022 года, у контролирующего органа имеются основания для применения штрафных (финансовых) санкций в соответствии с пунктом 120-1.1 статьи 120-1 НКУ.

Аналогичные правовые выводы изложены в постановлениях Верховного Суда от 30.01.2024 по делу № 280/4484/23, от 06.02.2024 по делу № 160/10740/23, от 12.03.2024 по делу № 160/13661/23, от 13.03.2024 по делу № 120/6331/23, а также в постановлении Верховного Суда в составе судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда от 26.02.2025 по делу № 200/4768/23.

Все плательщики должны иметь одинаковые условия, при которых они могут избежать ответственности путём регистрации налоговых накладных в соответствующий переходный период — до 15.07.2022.

Как установлено апелляционным административным судом, регистрация налоговых накладных, составленных в феврале 2022 года, была осуществлена уже в период действия Закона № 2260-ІХ, с вступлением в силу которого (с 27.05.2022) прекратилось применение положений п. 52-1 подраздела 10 раздела XX НКУ о моратории (приостановлении) применения штрафных санкций на период действия карантина.

Материалы дела свидетельствуют, что все налоговые накладные в ЕРНН зарегистрированы с нарушением сроков, установленных п. 201.10 ст. 201 НКУ, а потому у контролирующего органа были основания для применения штрафных (финансовых) санкций согласно пункту 120-1.1 статьи 120-1 НКУ.

Отдельно следует отметить, что в период действия военного положения правоотношения по регистрации налоговой накладной/расчёта корректировки в ЕРНН регулируются нормами НКУ с учётом особенностей, определённых в пункте 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» этого кодекса.

С 27.05.2022 возобновлена ответственность за несвоевременную регистрацию налоговых накладных. Соответственно, налоговые накладные, составленные с 27.05.2022 (с 27 мая по 31 мая 2022 года), не подлежат ответственности за несвоевременную регистрацию при условии их регистрации до 15 июля 2022 года. Они должны быть зарегистрированы в ЕРНН с соблюдением установленных сроков при условии, что плательщик налогов имеет возможность своевременно исполнять такую обязанность (порядок подтверждения невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей и перечень подтверждающих документов утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики).

Однако никаких доводов о невозможности выполнения налоговой обязанности по регистрации налоговых накладных в ЕРНН ФЛП не приводит.

С учётом изложенного коллегия судей пришла к выводу, что нарушение ФЛП срока регистрации налоговых накладных в ЕРНН является доказанным.

Аналогичный подход к решению подобных правоотношений применён Верховным Судом при рассмотрении дел № 620/9720/23 (постановление от 12.04.2024), № 580/12437/23 (постановление от 18.03.2025).

Что касается определения контролирующим органом обязательств по НДС, суд указывает, что при исправлении ошибок в налоговой отчётности по налогу на добавленную стоимость, в частности, в строках 1.1 и 7 путём изменения её показателей, ФЛП не привёл в соответствие строку 9 налоговой декларации.

Вышеуказанное опровергает доводы истца о том, что внесение изменений в приложения 1 и 5 не повлияло на общие стоимостные показатели налоговой декларации по НДС.

Согласно п. 50.1 ст. 50 НКУ плательщик налогов, который самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) выявляет факт занижения налогового обязательства за прошлые налоговые периоды, обязан, за исключением случаев, установленных пунктом 50.2 этой статьи, подать уточняющий расчёт и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере трёх процентов от такой суммы до подачи такого уточняющего расчёта.

Следовательно, с учётом приведённых законодательных положений ФЛП должен уплатить штраф в размере трёх процентов от суммы недоплаты.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции указал, что ГУ ГНС вполне правомерно приняло оспариваемые налоговые уведомления-решения.

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