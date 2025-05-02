Підприємець програв суд і має сплатити 1,1 мільйона гривень податкових зобов’язань за порушення у звітності

Суд підтримав податкову у справі щодо зобов’язань підприємця на 1,1 мільйона гривень.

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Податкова служба в Одеській області повідомляє, що суд апеляційної інстанції визнав обґрунтованим штраф підприємцю за порушення у податковій звітності (справа № 420/14694/24).

Податковим органом проведено планову перевірку ФОП та складено акт від 27.12.2023, яким зафіксовано порушення платником п.п. 177.2, 177.4, 177.10 ст. 177, п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ; п.50.1 ст.50, п.187.1 ст.187, п.200.2 ст.200, п.203.2 ст.203 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та встановлено заниження валового доходу, завищення суми витрат, безпосередньо пов`язаних з отриманням доходів, що призвело до заниження податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору; заниження податкового зобов`язання з ПДВ; порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН за лютий 2022 року, травень 2022 року, грудень 2022 року.

Приймаючи рішення на користь ФОП суд першої інстанції вказав про правомірність віднесення до складу витрат за 2022 рік вартість зворотної тари; установив, що виправлення даних у додатку 1 та додатку 5 до уточнюючих розрахунків не змінило вартість показників податкових зобов`язань та податкового кредиту за звітний період та не вплинуло на розрахунки з бюджетом по податку на додану вартість; врахував доводи позивача про те, що податкові накладні в ЄРПН зареєстровано своєчасно.

Здійснюючи перегляд справи в апеляційному порядку колегія суддів виходила із наступного.

Відповідно до пунктів 177.1, 177.2 статті 177 ПКУ доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу. Об`єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов`язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

За змістом пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов`язаних з отриманням доходів, належать витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об`єкта витрат.

Системний аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку, що до таких витрат включається витрати пов`язані саме з виготовленням (продажем) тари й тарних матеріалів, а не вартості самої тари й тарних матеріалів.

Судом установлено, що в 2022 році ФОП до складу витрат включено грошові кошти у розмірі 513 тис грн заставної вартості оборотної тари по товариству1. Означене не відповідає приписам податкової дисципліни, оскільки «заставна вартість оборотної тари» не міститься в переліку витрат, який наведено в пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

Про правильність такого висновку свідчать також положення п. 189.2 ст. 189 ПКУ, відповідно до яких вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається.

За таких обставин апеляційний адміністративний суд уважає безпідставним включення ФОП до складу витрат заставну вартість оборотної тари, що призвело до заниження податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб.

Зважаючи на правомірність висновків податкового органу про заниження позивачем податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб суд також зазначає про обґрунтованість донарахування ФОП військового збору.

Щодо термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З огляду на правове регулювання спірних правовідносин, колегія суддів зазначає, що платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в період дії мораторію, запровадженого пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, а саме з 01.03.2020 по 26.05.2022.

Оскільки податкове правопорушення щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних є триваючим порушенням, початком якого є наступний день за останнім (граничним) днем реєстрації податкової накладної, а припиняється таке порушення в день фактичної реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, то у випадку коли податкова накладна/розрахунок коригування складена(ий) в період дії мораторію, а зареєстрована(ий) в Єдиному реєстрі податкових накладних після скасування дії мораторію (тобто після 26.05.2022), відповідальність за порушення строків реєстрації податкових накладних застосовується за період у якому підстави для звільнення від відповідальності перестали існувати.

У той же час, пунктом 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (з урахуванням змін, внесених Законом України від 13.12.2022 № 2836-IX) установлено, що платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов`язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов`язків щодо: реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, за умови забезпечення їх реєстрації не пізніше 15 липня 2022 року.

Отже, якщо податкові накладні/розрахунки коригування складені платником в період з 01 лютого по 31 травня 2022 року, а зареєстровані в ЄРПН з порушенням строку після 15 липня 2022 року, у контролюючого органу також є підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 ПКУ.

Аналогічні правові висновки викладені у постановах Верховного Суду від 30.01.2024 у справі №280/4484/23, від 06.02.2024 у справі №160/10740/23, від 12.03.2024 у справі №160/13661/23, від 13.03.2024 у справі № 120/6331/23, а також у постанові Верховного Суду у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов`язкових платежів Касаційного адміністративного суду від 26.02.2025 у справі № 200/4768/23.

Всі платники повинні мати однакові умови, за яких вони можуть уникнути відповідальності шляхом реєстрації податкових накладних у відповідний перехідний період - до 15.07.2022.

Як з`ясовано апеляційним адміністративним судом, реєстрація податкових накладних, складених у лютому 2022 року була здійснена вже у період дії Закону № 2260-ІХ з набранням чинності якого (з 27.05.2022) припинили застосовуватися положення п. 52-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних санкцій на період дії карантину.

Матеріали справи свідчать, що усі податкові накладні в ЄРПН зареєстровано з порушенням строків, визначених п. 201.10 ст. 201 ПКУ, а тому в контролюючого органу були підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 ПКУ.

Окремо слід зауважити, що в період дії воєнного стану правовідносини щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН регулюються нормами ПКУ з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» цього кодексу.

З 27.05.2022 відновлено відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Відповідно податкові накладні, які складені з 27.05.2022 (з 27 травня і до 31 травня 2022 року відповідальність за несвоєчасну реєстрацію не застосовуватиметься за умови реєстрації таких накладних до 15 липня 2022), мають бути зареєстровані в ЄРПН з дотриманням встановлених строків, за умови, що платник податків має можливість своєчасно виконувати такий обов`язок (порядок підтвердження неможливості виконання платником податків обов`язків та перелік документів на підтвердження затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику).

Однак, жодних доводів відносно неможливості виконання податкового обов`язку з реєстрації податкових накладних в ЄРПН ФОП не наводить.

З урахуванням наведеного колегія суддів дійшла висновку, що порушення ФОП строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН, є доведеним.

Аналогічний підхід до вирішення подібних правовідносин застосовано Верховним Судом під час розгляду справ №620/9720/23 (постанова від 12.04.2024), №580/12437/23 (постанова від 18.03.2025).

Стосовно визначення контролюючим органом зобов’язань з ПДВ суд зазначає, що виправляючи помилки у податковій звітності з податку на додану вартість, зокрема, в рядках 1.1 та 7, шляхом зміни її показників, ФОП не приведено у відповідність рядок 9 податкової декларації.

Вищенаведене спростовує доводи позивача про те, що внесення змін до додатків 1 та 5 не вплинули на загальні вартісні показники податкової декларації з податку на додану вартість.

Згідно із п.50.1 ст.50 ПКУ платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов`язання минулих податкових періодів, зобов`язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Отже, з урахуванням наведених законодавчих приписів ФОП має сплатити суму штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати.

За таких обставин суд апеляційної інстанції зазначив, що ГУ ДПС цілком правомірно прийнято спірні податкові повідомлення-рішення.

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