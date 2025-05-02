КСУ оприлюднив Мовний коментар до Конституції України та інших нормативних актів

Конституційний Суд також оприлюднив Англійсько-український правничий словник складної лексики.

Фото: КСУ

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», презентовано Мовний коментар до Конституції України та інших нормативних актів.

2 травня Конституційний Суд України повідомив, що «Мовний коментар до Конституції України та інших нормативних актів» та «Англійсько-український правничий словник складної лексики» вже доступні в електронній версії.

У КСУ нагадали, що зазначені видання були підготовлені та укладені спільними зусиллями Конституційного Суду України, Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

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