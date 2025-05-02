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У Києві дерева одягають у торби – у КМДА пояснили ідею

19:35, 2 травня 2025
У КМДА пояснили, навіщо насадження одягають у спеціальні поліетиленові мішки з водою.
У Києві дерева одягають у торби – у КМДА пояснили ідею
Джерело фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА
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У Києві одягають дерева у торби. Зокрема, це такий спеціальний процес поливу молодих дерев. Про це пишуть у КМДА.

Їх почали встановлювати ще 2023 році, а коли експеримент виявився вдалим, то фахівці вирішили продовжувати впроваджувати використання такого інноваційного методу поливу.

Після зимового періоду працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень вже встановили торби у Подільському та Солом’янському районах, а найближчим часом встановлять в усіх районах Києва.

 Як це працює?

  • поліетиленові 85-літрові торби закріплюють навколо стовбура й коріння дерева та наповнюють водою;
  • вода поступово витікає з торби безпосередньо до кореневої системи;
  • кожна торба має невеличкі отвори, що рівномірно розподіляють вологу й запобігають надмірному зволоженню, тож дерево отримує саме ту кількість води, яка потрібна для здорового росту.

Такий метод зрошення зменшує ризик розвитку грибкових захворювань у дерев, а також знижує споживання води більш ніж на 65%, якщо порівнювати з традиційним методом поливу, а спеціальний матеріал торби перешкоджає перегріву води в спекотні дні, зберігаючи оптимальну температуру й захищаючи кореневу систему.

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Київ КМДА

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