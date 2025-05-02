В Киеве деревья одевают в мешки — в КГГА объяснили идею

В КГГА объяснили, зачем насаждения одевают в специальные полиэтиленовые мешки с водой.

Источник фото: Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА

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В Киеве деревья одевают в мешки. В частности, это такой специальный процесс полива молодых деревьев. Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Их начали устанавливать ещё в 2023 году, и после успешного эксперимента специалисты решили продолжить внедрение этого инновационного метода полива.

После зимнего периода работники коммунальных предприятий по содержанию зелёных насаждений уже установили мешки в Подольском и Соломенском районах, а в ближайшее время установят во всех районах Киева.

Как это работает?

полиэтиленовые 85-литровые мешки закрепляют вокруг ствола и корней дерева и наполняют водой;

вода постепенно вытекает из мешка непосредственно к корневой системе;

каждый мешок имеет небольшие отверстия, которые равномерно распределяют влагу и предотвращают переувлажнение, поэтому дерево получает именно то количество воды, которое необходимо для здорового роста.

Такой метод орошения снижает риск развития грибковых заболеваний у деревьев, а также сокращает потребление воды более чем на 65% по сравнению с традиционным методом полива. Специальный материал мешка препятствует перегреву воды в жаркие дни, сохраняя оптимальную температуру и защищая корневую систему.

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