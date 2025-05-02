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Верховный Суд опубликовал обзоры практики ЕСПЧ по решениям, принятым в течение января-февраля 2025 года

19:17, 2 мая 2025
В обзоре представлен ряд решений и решений ЕСПЧ по соблюдению государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Верховный Суд опубликовал обзоры практики ЕСПЧ по решениям, принятым в течение января-февраля 2025 года
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Верховный Суд представил обзоры практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в течение января и февраля 2025 года:

В обоих обзорах, среди прочего, отражён ряд решений и постановлений ЕСПЧ относительно соблюдения Государствами-участницами требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Речь идёт, в частности, о:

  • решении ЕСПЧ по делу CANNAVACCIUOLO AND OTHERS против Италии (№ 51567/14 и др.). Дело касалось жалобы жителей и ассоциаций из региона Кампания (Италия), которые утверждали, что Государство не защитило их от незаконного сброса, захоронения и сжигания опасных отходов, в частности в известной зоне «Terra dei Fuochi». ЕСПЧ подтвердил наличие серьёзного, реального и достоверного риска для жизни заявителей, проживавших на загрязнённых территориях, и установил нарушение статьи 2 Конвенции. Суд отметил, что итальянские власти не приняли своевременных и адекватных мер для выявления, мониторинга и ликвидации последствий загрязнения, в частности не действовали с должной тщательностью, не обеспечили защиту граждан, прозрачность информации и не гарантировали эпидемиологический надзор. В решении подчёркивается необходимость разработки Государством комплексной стратегии реагирования, создания независимого органа мониторинга и обеспечения доступа к единой информационной платформе;
  • решении ЕСПЧ по делу DENYSYUK AND OTHERS против Украины (№ 22790/19, № 23896/20, № 25803/20 и № 31352/20). Дело касалось жалоб по поводу проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении заявителей, а также нарушения конфиденциальности коммуникаций между адвокатом и клиентами. ЕСПЧ констатировал нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 38 Конвенции (рассмотрение дела) из-за отказа Правительства предоставить запрашиваемые документы, несмотря на обязанность сотрудничать с Судом. В частности, Суд установил, что не было доказано, что меры наблюдения были приняты на законных основаниях, что коммуникация заявителей с их адвокатами не была достаточно защищена от возможных злоупотреблений, что гарантии были недостаточными, что заявители не имели доступа к необходимой информации и документам для обжалования разрешений на проведение НСРД, а имеющиеся средства правовой защиты в любом случае были неэффективными.

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