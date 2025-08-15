Обязан ли работник предоставлять трудовую книжку работодателю — разъяснение

Прежде чем заключить трудовой договор, работник обязан предоставить работодателю ряд документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос об обязательности предоставления трудовой книжки при трудоустройстве остаётся актуальным, особенно в условиях изменений в трудовом законодательстве Украины, касающихся перехода к электронному учёту трудовой деятельности.

Гоструда разъяснила, обязан ли работник предоставлять трудовую книжку работодателю.

При заключении трудового договора работник обязан предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также он должен подать трудовую книжку (при наличии) либо информацию о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц.

В отдельных случаях законодательство требует дополнительные документы — например, диплом, медицинскую справку или военный билет.

Если работник настаивает на ведении бумажной трудовой книжки наряду с электронной, работодатель обязан это делать. В частности, как указано в статье 48 Кодекса законов о труде Украины, по требованию работника в бумажную трудовую книжку должны вноситься записи о приёме на работу, переводах и увольнении, поощрениях и наградах за успехи в труде.

В случае, если работник принимается на работу впервые и требует оформления бумажной трудовой книжки, вышеуказанная статья обязывает работодателя оформить её в течение 5 дней.

Основным источником информации о трудовой деятельности постепенно становится электронная система Пенсионного фонда Украины.

До 10 июня 2026 года продолжается переходный период, в течение которого Пенсионный фонд вносит отсутствующие данные о трудовой деятельности работников в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на основании информации, предоставленной самим работником или работодателем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.