Спор о наследстве: апелляционный суд назвал ключевое условие — участие всех наследников

Сторонами дела должны быть все лица, имеющие право на наследство умершего, — подчеркнул Ровенский апелляционный суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд, рассматривая дело № 558/525/24, подчеркнул: в спорах относительно имущества умершего обязательными сторонами процесса должны быть все наследники, имеющие право на наследство. Игнорирование этого правила является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, даже если требования касаются законности приобретения права собственности.

Именно по этим основаниям апелляционный суд отменил решение местного суда и отказал в иске женщине, которая оспаривала решения поселкового совета и государственный акт на земельный участок, оформленный на ее покойного мужа. Суд пришел к выводу, что иск был подан к ненадлежащему ответчику, а наследников первой очереди неправомерно привлекли лишь как третьих лиц.

Обстоятельства дела

Из материалов дела известно, что истица проживает в доме, подаренном матерью. Домовладение расположено на неприватизированном земельном участке земель запаса поселкового совета, поскольку по добровольному согласию дарительницы решением органа местного самоуправления было прекращено ее право пользования спорным земельным участком, который был предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства.

Муж истицы на основании соответствующих решений поселкового совета получил Государственный акт на право собственности на земельный участок, предназначенный для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

После его смерти открылось наследство, в том числе и на земельный участок, право на который и оспаривает истица.

Третьи лица по делу являются наследниками первой очереди, поэтому приняли наследство в установленном законом порядке.

В данном деле предметом спора стало имущество, которое принадлежало лицу на праве собственности на день его смерти. Поэтому местный суд, в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Украины (далее по тексту — ГПК Украины), должен был привлечь к участию в деле о признании незаконности приобретения наследодателем имущества всех наследников. Сторонами дела должны быть все лица, имеющие право на наследство умершего.

Определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца. В то же время установление надлежащести ответчиков и обоснованности иска — обязанностью суда, которая выполняется при рассмотрении дела (вывод Большой Палаты Верховного Суда в постановлении от 17 апреля 2018 года по делу № 523/9076/16-ц).

Согласно ч. 1 ст. 51 ГПК Украины суд первой инстанции имеет право по ходатайству истца до окончания подготовительного производства, а в случае рассмотрения дела по правилам упрощенного искового производства — до начала первого судебного заседания привлечь к участию в нем соответчика. Если иск подан не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, суд до окончания подготовительного производства, а в случае рассмотрения дела по правилам упрощенного искового производства — до начала первого судебного заседания по ходатайству истца заменяет первоначального ответчика надлежащим ответчиком, не закрывая производство по делу.

По содержанию приведенной нормы гражданского процессуального права с учетом принципа диспозитивности гражданского судопроизводства и принципа состязательности сторон, на истца возложена обязанность определять ответчика по делу. При этом суд при рассмотрении дела должен исходить из состава лиц, которые привлечены к участию в деле истцом. В случае предъявления иска к части ответчиков суд не вправе по собственной инициативе и без согласия истца привлекать других ответчиков к участию в деле как соответчиков и должен решить дело по тому иску, который предъявлен, и в отношении тех ответчиков, которые в нем указаны.

Если истец не заявляет ходатайство о замене ненадлежащего ответчика (или привлечении других соответчиков в отдельных делах с учетом специфики спорных правоотношений), суд отказывает в удовлетворении иска.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 17 апреля 2018 года по делу № 523/9076/16-ц (производство № 14-61цс18) сделан вывод о том, что предъявление иска к ненадлежащему ответчику не является основанием для отказа в открытии производства по делу, поскольку замена ненадлежащего ответчика осуществляется в порядке, определенном ГПК Украины. По результатам рассмотрения дела суд отказывает в иске к ненадлежащему ответчику и принимает решение по существу заявленных требований в отношении надлежащего ответчика. То есть определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца. В то же время установление надлежащести ответчиков и обоснованности иска — обязанностью суда, которая выполняется при рассмотрении дела, а не на стадии открытия производства.

Таким образом, предъявление иска к ненадлежащему ответчику (ненадлежащему составу ответчиков) является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Суд первой инстанции этих процессуальных норм не выполнил, чем не соблюл принцип состязательности. Суд должен был в соответствии с процессуальными нормами привлечь соответчиков либо отказать в удовлетворении иска именно по основанию непривлечения к участию в деле соответчиков — наследников первой очереди, которые не могут в деле об оспаривании права собственности наследодателя на спорный земельный участок участвовать как третьи лица, в связи с чем и обжаловали решение суда предыдущей инстанции в Ровенский апелляционный суд, просили отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении исковых требований.

Что решила апелляция

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку рассмотрение дела при отсутствии соответчиков делает невозможными выводы об обоснованности либо необоснованности исковых требований по существу предъявленного иска, так как в таком случае нарушаются принцип диспозитивности гражданского судопроизводства и принцип состязательности сторон.

Истица не лишена права на обращение в суд с требованиями к надлежащим ответчикам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.