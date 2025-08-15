Чи зобов'язаний працівник надавати трудову книжку роботодавцю — роз’яснення

Практика судів
Перед тим як укласти трудовий договір, працівник зобов’язаний надати роботодавцю низку документів.
Питання щодо обов’язковості надання трудової книжки при працевлаштуванні є актуальним, особливо в умовах змін до трудового законодавства України, що стосуються переходу до електронного обліку трудової діяльності.

Держпраці пояснила, чи зобов'язаний працівник надавати трудову книжку роботодавцю.

Під час укладення трудового договору працівник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Також він має подати трудову книжку (за наявності) або інформацію про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.

У певних випадках закон вимагає додаткові документи — наприклад, диплом, медичну довідку або військовий квиток.

Якщо працівник вимагатиме вести паралельно з електронним варіантом паперову трудову книжку, роботодавець зобов’язаний це робити, зокрема, як зазначається у статті 48 Кодексу законів про працю України, на вимогу працівника вносити до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

В разі, коли працівник приймається на роботу вперше й вимагає оформлення паперової трудової книжки, згадана стаття зобов’язує роботодавця зробити це протягом 5 днів.

Основним джерелом інформації про трудову діяльність поступово стає електронна система Пенсійного фонду України.  

До 10 червня 2026 року триває перехідний період, протягом якого Пенсійний фонд вносить відсутні дані про трудову діяльність працівників до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі інформації, яку надає сам працівник або роботодавець. 

Раніше ми писали, чи зобовʼязаний роботодавець зберігати трудові книжки своїх працівників.

