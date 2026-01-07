Гнучка робота, електронні договори та нові гарантії – Україна отримає оновлений Трудовий кодекс

Уряд схвалив проєкт нового Трудового кодексу України, що має запустити реформу ринку праці та замінити КЗпП 1971 року.

Кабінет Міністрів на засіданні схвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати стартом реформи ринку праці. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Над розробкою Трудового кодексу команда Міністерства економіки працювала понад два роки у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.

«Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин», – зазначила Свириденко.

За її словами, документ є одним із ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив на цьому ж засіданні. Стратегія спрямована на підвищення інклюзивності ринку праці та залучення до економічної активності жінок, молоді, ветеранів і людей з інвалідністю.

Ключові зміни

Ознаки трудових відносин

Кодекс закріплює вісім чітких ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність та сприяти детінізації зайнятості. Попередні оцінки детінізації ринку праці становлять 43 млрд грн на рік.

Гнучкі трудові договори

Кількість типів трудових договорів збільшується з шести до дев’яти. Документ врегульовує сучасні формати роботи — дистанційну, надомну та з нефіксованим робочим часом. Працівник також зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

Цифровізація трудових відносин

Електронні документи у сфері трудових відносин прирівнюються до паперових.

Мінімальна заробітна плата

Запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати — як місячної, так і погодинної — відповідно до стандартів ЄС. Мінімальна межа визначатиметься як відсоток від середньої зарплати, який встановлюватиме уряд.

Гнучкі режими для батьків

Кодекс закріплює право на гнучкі форми роботи для працівників, які мають дітей, зокрема дистанційну та надомну роботу. Також розширюються права обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці такої відпустки.

Інспекція праці

Передбачено реформу інспекції праці із запровадженням ризик-орієнтованого підходу до перевірок.

Працевлаштування молоді

Кодекс вводить учнівський трудовий договір, який має забезпечити безпечне поєднання навчання та першої роботи.

Євроінтеграційний аспект

Ухвалення нового Трудового кодексу є важливим кроком у межах євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій Міжнародної організації праці.

Подальші кроки

Наступним етапом стане розгляд проєкту Трудового кодексу в першому читанні у Верховній Раді України. Уряд розраховує на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями.

