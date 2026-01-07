Гибкая работа, электронные договоры и новые гарантии – Украина получит обновленный Трудовой кодекс

Правительство одобрило проект нового Трудового кодекса Украины, который должен запустить реформу рынка труда и заменить КЗоТ 1971 года.

Кабинет Министров на заседании одобрил проект Трудового кодекса Украины, который должен стать стартом реформы рынка труда. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Над разработкой Трудового кодекса команда Министерства экономики работала более двух лет в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров.

«Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. За это время изменились структура экономики, форматы занятости и потребности работодателей и работников. Новый Трудовой кодекс это учитывает и формирует понятные правила трудовых отношений», — отметила Свириденко.

По ее словам, документ является одним из ключевых шагов для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, которую правительство также приняло на этом же заседании. Стратегия направлена на повышение инклюзивности рынка труда и привлечение к экономической активности женщин, молодежи, ветеранов и людей с инвалидностью.

Ключевые изменения

Признаки трудовых отношений

Кодекс закрепляет восемь четких признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и способствовать детенизации занятости. Предварительные оценки детенизации рынка труда составляют 43 млрд грн в год.

Гибкие трудовые договоры

Количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Документ регулирует современные форматы работы — дистанционную, надомную и с нефиксированным рабочим временем. Работник также сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

Цифровизация трудовых отношений

Электронные документы в сфере трудовых отношений приравниваются к бумажным.

Минимальная заработная плата

Вводится прозрачный механизм определения минимальной заработной платы — как месячной, так и почасовой — в соответствии со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней зарплаты, который будет устанавливать правительство.

Гибкие режимы для родителей

Кодекс закрепляет право на гибкие формы работы для работников, имеющих детей, в частности дистанционную и надомную работу. Также расширяются права обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца такого отпуска.

Инспекция труда

Предусмотрена реформа инспекции труда с введением риск-ориентированного подхода к проверкам.

Трудоустройство молодежи

Кодекс вводит ученический трудовой договор, который должен обеспечить безопасное сочетание обучения и первой работы.

Евроинтеграционный аспект

Принятие нового Трудового кодекса является важным шагом в рамках евроинтеграции. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций Международной организации труда.

Дальнейшие шаги

Следующим этапом станет рассмотрение проекта Трудового кодекса в первом чтении в Верховной Раде Украины. Правительство рассчитывает на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями.

