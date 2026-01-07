  1. В Україні

Податкові надходження громад у 2025 році зросли на 13% — ДПС

19:20, 7 січня 2026
У 2025 році місцеві бюджети України отримали понад 491 млрд грн податків — це на 13,4% більше, ніж торік, повідомили у ДПС.
Податкові надходження громад у 2025 році зросли на 13% — ДПС
Фото: ДПС
У 2025 році місцеві бюджети України отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень, що на 13,4% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Стабільне та відповідальне виконання бізнесом податкових зобов’язань  ключова умова фінансової спроможності громад, фінансування соціальних програм та інфраструктурних проєктів», — зазначила вона.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів у 2025 році:

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 300,3 млрд грн (+16,6%);
  • Єдиний податок — 76,4 млрд грн (+10,5%);
  • Податок на майно — 58,3 млрд грн (+16,1%);
  • Акциз з вироблених в Україні підакцизних товарів — 1,9 млрд грн (+13,7%);
  • Екологічний податок — 1,6 млрд грн (+7,3%);
  • Туристичний збір — 359 млн грн (+31,5%);
  • Збір за паркування транспортних засобів — 205,3 млн грн (+17,9%).

Крім того, надходження від рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення зросли ще на 8,5 млн грн, що додатково посилило фінансову базу місцевих бюджетів.

Зростання податкових надходжень у 2025 році у ДПС називають результатом сумлінної сплати податків та спільної відповідальності за економічну стійкість держави і розвиток територіальних громад.

