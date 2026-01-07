Податкові надходження громад у 2025 році зросли на 13% — ДПС

У 2025 році місцеві бюджети України отримали понад 491 млрд грн податків — це на 13,4% більше, ніж торік, повідомили у ДПС.

Фото: ДПС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році місцеві бюджети України отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень, що на 13,4% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Стабільне та відповідальне виконання бізнесом податкових зобов’язань – ключова умова фінансової спроможності громад, фінансування соціальних програм та інфраструктурних проєктів», — зазначила вона.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів у 2025 році:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 300,3 млрд грн (+16,6%);

Єдиний податок — 76,4 млрд грн (+10,5%);

Податок на майно — 58,3 млрд грн (+16,1%);

Акциз з вироблених в Україні підакцизних товарів — 1,9 млрд грн (+13,7%);

Екологічний податок — 1,6 млрд грн (+7,3%);

Туристичний збір — 359 млн грн (+31,5%);

Збір за паркування транспортних засобів — 205,3 млн грн (+17,9%).

Крім того, надходження від рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення зросли ще на 8,5 млн грн, що додатково посилило фінансову базу місцевих бюджетів.

Зростання податкових надходжень у 2025 році у ДПС називають результатом сумлінної сплати податків та спільної відповідальності за економічну стійкість держави і розвиток територіальних громад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.