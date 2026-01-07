Налоговые поступления общин в 2025 году выросли на 13% — ГНС
В 2025 году местные бюджеты Украины получили более 491 млрд грн налоговых поступлений, что на 13,4% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
«Стабильное и ответственное выполнение бизнесом налоговых обязательств — ключевое условие финансовой состоятельности общин, финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов», — отметила она.
Основные источники наполнения местных бюджетов в 2025 году:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 300,3 млрд грн (+16,6%);
- Единый налог — 76,4 млрд грн (+10,5%);
-
Налог на имущество — 58,3 млрд грн (+16,1%);
- Акциз с произведенных в Украине подакцизных товаров — 1,9 млрд грн (+13,7%);
- Экологический налог — 1,6 млрд грн (+7,3%);
- Туристический сбор — 359 млн грн (+31,5%);
- Сбор за парковку транспортных средств — 205,3 млн грн (+17,9%).
Кроме того, поступления от рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения выросли еще на 8,5 млн грн, что дополнительно укрепило финансовую базу местных бюджетов.
Рост налоговых поступлений в 2025 году в ГНС называют результатом добросовестной уплаты налогов и совместной ответственности за экономическую устойчивость государства и развитие территориальных общин.
