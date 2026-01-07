  1. В Украине

Налоговые поступления общин в 2025 году выросли на 13% — ГНС

19:20, 7 января 2026
В 2025 году местные бюджеты Украины получили более 491 млрд грн налогов — это на 13,4% больше, чем в прошлом году, сообщили в ГНС.
Фото: ГНС
В 2025 году местные бюджеты Украины получили более 491 млрд грн налоговых поступлений, что на 13,4% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

«Стабильное и ответственное выполнение бизнесом налоговых обязательств — ключевое условие финансовой состоятельности общин, финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов», — отметила она.

Основные источники наполнения местных бюджетов в 2025 году:

  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 300,3 млрд грн (+16,6%);
  • Единый налог — 76,4 млрд грн (+10,5%);

  • Налог на имущество — 58,3 млрд грн (+16,1%);

  • Акциз с произведенных в Украине подакцизных товаров — 1,9 млрд грн (+13,7%);
  • Экологический налог — 1,6 млрд грн (+7,3%);
  • Туристический сбор — 359 млн грн (+31,5%);
  • Сбор за парковку транспортных средств — 205,3 млн грн (+17,9%).

Кроме того, поступления от рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения выросли еще на 8,5 млн грн, что дополнительно укрепило финансовую базу местных бюджетов.

Рост налоговых поступлений в 2025 году в ГНС называют результатом добросовестной уплаты налогов и совместной ответственности за экономическую устойчивость государства и развитие территориальных общин.

