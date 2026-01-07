Євросоюз готовий взяти зобов'язання щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню

Коаліція охочих узгодила політично та юридично обов’язкові механізми підтримки.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС готовий взяти на себе зобов’язання щодо системи гарантій безпеки для України, які набудуть чинності після вступу в силу режиму припинення вогню. Заява була зроблена після зустрічі Коаліції охочих, України та Сполучених Штатів у Парижі, повідомили в Комітеті Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС.

Підтримка України та ключові напрямки

Антоніу Кошта відзначив кілька напрямів допомоги:

Європейська інтеграція: подальша підтримка України на шляху до членства в ЄС, що є важливим чинником майбутнього добробуту.

Фінансова допомога: покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років, зокрема через кредит у розмірі 90 млрд євро, погоджений Європейською радою у грудні минулого року. Частина коштів буде спрямована на підтримку Збройних сил України.

Цивільна та військова підтримка: ЄС продовжить надавати допомогу через цивільні та військові місії.

За результатами зустрічі у Парижі Коаліція охочих оприлюднила заяву щодо гарантій безпеки для України. У ній наголошується, що здатність України захищати себе критично важлива для безпеки як країни, так і всього євроатлантичного простору.

Учасники Коаліції підтвердили готовність взяти на себе зобов’язання щодо створення системи політично та юридично обов’язкових гарантій, які набудуть чинності після вступу в силу режиму припинення вогню, на додаток до двосторонніх безпекових угод.

Основні компоненти гарантій

Механізм моніторингу припинення вогню: участь у запропонованому США механізмі верифікації, створення безперервної системи контролю та Спеціальної комісії для реагування на порушення.

Підтримка Збройних сил України: продовження довгострокової військової допомоги та постачання зброї.

Багатонаціональні сили: формування з внесків країн Коаліції для підтримки відновлення ЗСУ та стримування загроз.

Гарантії у разі нападу Росії: готовність відновлювати мир у разі агресії.

Довгострокова оборонна співпраця: поглиблення взаємодії з Україною у сфері оборони.

Координаційний осередок: створення на базі Оперативного штабу Коаліції рішучих у Парижі для участі США, України та інших членів Коаліції.

